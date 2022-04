Premier Aníbal Torres descartó haber presentado su renuncia: “El Gabinete está muy sólido”

Este miércoles, durante conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, negó haber presentado su carta de renuncia, pues aseguró que se siente cómodo trabajando con su equipo ministerial y destacó los avances que vienen realizando como el proceso de vacunación y el reinicio a clases presenciales, sin mencionar las protestas que se registran en varias zonas del país.

“No he presentado mi renuncia. El Gabinete está muy sólido, estoy contento con el equipo que viene trabajando por el bien del país. En vacunación, somos uno de los primeros países en el mundo. En materia de educación, se trabaja con mucho esfuerzo y se ha logrado restablecer la mayoría de las escuelas, faltarán algunos y se construirán otros (…) Se está trabajando intensamente con la finalidad de ayudar a las personas más desprotegidas”, aseveró el premier a la prensa.

En otro momento, no descartó que el mandatario Pedro Castillo esté evaluando restructurar el Gabinete Ministerial, y recalcó que cuando se retire del premiarato lo hará con lealtad, sin la necesidad de hacer críticas al gobierno de turno.

También puedes leer | Corte Suprema sobre disturbios en el Centro de Lima: Derecho a la protesta debe estar exento de violencia

“El momento en que yo presente mi renuncia al premiarato, lo haré mucha alegría y lealtad. No voy a salir a criticar al presidente ni al gabinete. Eso es falta de lealtad. Eso significa que solo he estado en el cargo por la remuneración. Aquí los ministros no estamos para eso, el señor presidente puede restructurar su gabinete en cualquier momento”, remarcó.

Por otro lado, reiteró que no son “comunistas”, de lo contrario, continuarán trabajando con la política consagrada en la Carta Magna para todos los peruanos, pese a los intentos de destituir al mandatario.

“Como se dice por ahí que nosotros somos comunistas ¿cuántas veces lo he dicho? En el gobierno de Pedro castillo, no hay un solo acto de que sea la expresión de esta política. Nosotros seguimos la política que está consagrada en la Constitución, que es la economía social de mercado, la cual exige que se combata a los monopolios y oligopolios. Son estos poderes los que quieren derribar al presidente Castillo, pero vamos a seguir trabajando por todos los peruanos”, apuntó.

Más en Exitosa