Premier Aníbal Torres aclara que uso de mascarillas en espacios públicos no es obligatorio

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, informó que las uso de mascarillas no es obligatorio en espacios públicos porque se estaría limitando la libertad de las personas que están vacunadas o han tenido covid-19, aunque sí recomendó que porten este implemento ante el incremento de casos en Lima Metropolitana y regiones.

‘’No es cierto, como escucho a veces en algunos medios, que se ha restablecido la obligatoriedad de usar la mascarilla en lugares públicos, eso no es verdad (…) No podríamos obligar a que se use la mascarilla en lugares abiertos porque eso limita la libertad de las personas en un momento en el que la mayoría de ciudadanos ya están vacunados o ya les ha dado covid-19“, sostuvo este miércoles en conferencia de prensa.

En ese contexto, Torres precisó que, según registro del Ministerio de Salud, un 90% de la población se ha vacunado con la primera dosis, el 84% se inoculó con la segunda dosis y solo el 65% cuenta con la tercera. Frente a ello, instó a la población a no bajar la guardia y a cuidarse siguiendo las recomendaciones de los expertos de Salud.

Por otro lado, recordó que el uso de tapabocas sigue siendo obligatorio en los lugares donde hay aglomeración de personas. Del mismo modo, mencionó que los casos de la viruela del mono continúan en 15 y ya se están tomando las acciones de control por parte del Ministerio de Salud (Minsa).

“Tenemos 15 casos y el Minsa está controlando esta pandemia que claramente no tan peligrosa como la covid-19. Y nos pueden preguntar por qué hasta ahora no se adquieren vacunas. No se adquieren vacunas porque a nivel mundial no se ha establecido todavía una vacuna efectiva para esta viruela del mono, porque esta viruela no es exactamente igual a la viruela común”, señaló.

A su turno, el ministro de Salud, Jorge López, reiteró que los casos de covid-19 en el país siguen en aumento, por lo que invocó a las personas que aún no cuenta con las dosis completas a acudir a los vacunatorios.

