Portalatino tras mensaje a la Nación: “Señora Boluarte, las 28 familias enlutadas dicen justicia y no a la represión”

La congresista de Perú Libre (PL), Kelly Portalatino Avalos, se refirió acerca del mensaje a la Nación de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra. A detalle, la legisladora rechazó las declaraciones de la mandataria, que mencionó hallarse afligida por las muertes de peruanos en las movilizaciones sociales.

En ese sentido, la parlamentaria señaló que las parentelas de los occisos claman por justicia para sus seres queridos. Asimismo, mencionó que la ciudadanía no cree en sus palabras, dada las medidas de sometimiento que empleó hacia los protestantes.

Sra @DinaErcilia, las 28 familias que se encuentran de luto, le dicen, justicia, no a la represión, gabinete opresor de derecha, gobierno cívico militar!! Esta Fiesta Navideña no será de festejo, si no de dolor y llanto. #Noalvotodeconfianza https://t.co/gO1IfrmAor — kelly portalatino (@kellyportalati2) December 24, 2022



“Señora Boluarte, las 28 familias enlutadas dicen justicia, no a la represión, no a un gabinete opresor de derecha y rechazan un Gobierno cívico militar”, escribió la representante de PL en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, aseguró que esta Navidad no podrá ser disfrutada por los peruanos, ya que tienen presente las vulneraciones que recibieron por parte del Ejecutivo, durante las protestas populares. Finalmente, adelantó que no otorgará la confianza a Otarola y los demás ministros.

“Esta Fiesta Navideña no será de festejo, si no de dolor y llanto. No al voto de confianza”, sentenció Partalatino Avalos en sus redes sociales.

Antecedentes

En su mensaje a la Nación, la presidenta de la República, Dina Boluarte, aseveró que para ella no es fácil desear una feliz Navidad a los peruanos ante las grandes necesidades en sus hogares, y lamentó que su gobierno haya iniciado con tanta violencia suscitada durante las protestas en diferentes regiones.

