Por trato a concursantes se desata fricciones en jurado de ‘Yo Soy’

El set de ‘Yo Soy’, se encendió cuando la cantante nacional Maricarmen Marín le respondió al otro miembro del jurado, el mexicano Mauri Stern de Magneto, por la manera cómo viene calificando a los imitadores de esta edición denominado ‘Grandes batallas 2021’. Marín fue directa y le dijo: “Qué tú te desfogues es otra cosa”.







Las desavenencias se han venido presentando desde las últimas ediciones. En la edición del jueves, el integrante de Magneto no se calló y lanzó un comentario muy duro tras la presentación de la imitadora de Ana Torroja, a quien descalificó.

“Ni es correcta, ni es lo que estamos buscando. Ana Torroja no estás lista, estás aquí tratando algo que no lo tienes. Cuando nos comparamos con algo mediano lo peor se ve bien (…) Yo quiero ver a los retadores, yo quiero batallas. Me desahogué”, expresó.

Marín intervino para mostrarse su desacuerdo con el artista mexicano.

“Nada es bueno ni malo. Cada presentación tiene sus cosas que resaltar y corregir (…) Es importante que quede claro nuestra función en esta mesa”, dijo la cantante nacional cumbia. Ante esto Mauri le respondió: “Por eso reinventémonos”.

“Pero esa reinvención no puede ser porque tú la dices”, respondió Marín a lo que el mexicano replicó con “yo les transmito lo que pienso, pero cada quien dice: ‘Fue una actuación correcta, cuidado con tu vibrato’”.

La peruana fue más allá y le contestó: “Que tú te desfogues es otra cosa a lo que es nuestra función. Si te gusta o no, es otra cosa. Es importante que podamos darle una devolución al participante para que pueda trabajarla para su mejoría”.

Por último, Marín le dijo: “En tu mundo crees que ella no lo va a poder lograr, pero ante los ojos de otra persona sí”.