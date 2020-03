¿Por qué Uruguay aún no presenta casos de coronavirus?

Protección. El coronavirus (COVID-19) llegó a prácticamente toda Latinoamérica, sin embargo, Uruguay aún mantiene el virus fuera de su región con medidas de mitigación e información correcta hacia los ciudadanos.

El país charrúa está geográficamente muy cerca de Argentina y Brasil, quienes han confirmado 31 y 52 casos de personas infectadas por el COVID-19 y a pesar del escenario, Uruguay aún no se ha sumado a la lista de países con pacientes contagiados.

El director nacional de Salud de Uruguay, Miguel Asqueta, aseguró que hay varios factores que han favorecido al país frente a la expansión del coronavirus.

Según el mandatario, se han analizado y descartado más de 60 casos sospechosos en terminales aéreas y portuarias y el retraso en el ingreso de casos de COVID-19 se debe, en gran parte, a que existe poca conectividad aérea directa con los países con mayor circulación viral y al tamaño de su población.

“Como Uruguay es un país con no muy alta población, y que en la inserción económica y turísticas mundial no es de muy alta envergadura, se da la situación de que, por ejemplo, no tenemos vuelos directos de China, el norte de Italia, Irán, Alemania, Corea del Sur y de otros países y zonas con circulación sostenida del virus”, dijo Asqueta en entrevista con CNN.

Asimismo, el representante de la Salud comentó que existen otros aeropuertos en Sudamérica que sí tienen una alta afluencia de personas porque son ciudades con conectividad importante en la región para el mundo.

“Imaginemos si tuviéramos un aeropuerto como el de Ezeiza, Sao Pablo, Lima o Bogotá, que tiene una enorme cantidad de vuelos con grandes contingentes de personas que ingresan desde zonas donde no se ha restringido la circulación, pienso que la situación podría haber sido otra”, explicó.