¿Por qué Daniel Urresti llama al fujimorismo el “monstruo de tres cabezas”?

El candidato al Congreso de la República por Podemos Perú, Daniel Urresti, explicó durante una entrevista con Exitosa Noticias el por qué llama al fujimorismo el “monstruo de tres cabezas”.

“Los que más se benefician (con mi salida) es el fujimorismo, el monstruo de tres cabezas. La cabeza naranja: Fuerza Popular con Martha Chávez; cabeza amarilla: Solidaridad Nacional con Rosa Bartra; y la cabeza estrellada: el Apra“, explicó Urresti a Claudia Chiroque en el programa ‘Exitosa te Escucha’.

Daniel Urresti: “El argumento del Jurado Electoral Especial es falso”

Luego de que el Jurado Electoral Especial anunciara este miércoles que el candidato al Congreso por Podemos Perú, Daniel Urresti, quedaba excluido de la contienda electoral debido a que omitió declarar una sentencia por delito doloso por difamación agravada en su contra, el exministro del Interior visitó el set de Exitosa, te escucha para dar su versión de los hechos.

“Ahora me sucede exactamente lo mismo que cuando postulamos a la alcaldía de Lima. Los poderosos como el Grupo Romero y la Confiep nuevamente deciden -y nos traban como borregos- y hacen uso de un leguleyada para sacarme. A ellos no les conviene que yo llegue al Congreso. Están temblando. Ellos saben quiénes deben llegar al Parlamento; los corruptos”, indicó Urresti en primera instancia.

“No les conviene que yo llegue al Congreso, porque yo no soy títere de nadie. Yo estoy postulando y voy a ser congresista para legislar a favor del pueblo. No queremos que siga la mafia y la corrupción. Necesitamos sacar las leyes que ellos han evitado que salgan desde hace tiempo. La ley antimonopolios, la ley de los genéricos, etc. Todo aquello que es a favor de la corrupción ellos lo han evitado”, agregó.