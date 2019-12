Por no auxiliar a herido puede costarle a Essalud S/ 2 millones

Una multa de 500 Unidades Impositivas Tributarias, es decir cerca de dos millones de soles, se le impondrá a Essalud porque en el hospital Negreiros del Callao no se atendió a un joven que resultó herido porque no contaba con seguro.

Así lo señaló el superintendente nacional de Salud, Carlos Manuel Acosta, quien remarcó que se aplicará esa multa si se comprueba que el referido nosocomio tuvo responsabilidad en la falta de atención médica.

El máximo representante de SuSalud, expresó que esto es paralelo al procedimiento legal correspondiente y explicó que la familia del paciente le entregó material que comprueba que se negaron a recibirlo, pese a su grave estado de salud.

En las pruebas entregadas por la familia, se evidencia que uno de los funcionarios del hospital le niega el ingreso al agraviado porque no tenía seguro. Ni porque un efectivo policial pidió su atención accedieron y tuvo que ser llevado a otro hospital.

“Fue llevado al hospital Negreiros. En ese hospital, según la versión de la familia y con pruebas que nos alcanzaron, se le negó la atención”, dijo.

Un equipo de investigación de SuSalud analiza y evalúa este caso para lo que están recabando pruebas. “La atención de emergencia no se puede negar bajo ninguna causa”, apuntó el doctor Acosta.

Atención urgente

“Frente a un paciente que ingresa por emergencia, el establecimiento no puede exigir o anteponer el pago o trámite alguno para brindar la atención en salud, ni siquiera la presentación del DNI”, enfatizó.

El funcionario de salud mencionó que independientemente si tiene seguro o no, la persona que tiene una emergencia debe de ser atendida en un establecimiento de salud y una vez que el paciente no presente ningún riesgo para su vida o salud, recién se verá si tiene un seguro para que se pueda canalizar el pago o en caso no lo tuviera para que la familia pueda asumir los gastos, producto de la atención.

Cabe mencionar que, de acuerdo a ley, se entiende como emergencia cualquier situación que supone estado de grave de riesgo para la vida y la salud.