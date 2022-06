Tras la queja de la influencer Jossemery Toledo que fue obligada de malas maneras a bajarse del avión en Chiclayo que la llevaría a Lima, una de las pasajeras contó lo sucedido que confirmaba lo que la aerolínea informó ayer en horas de la mañana. La expolicía se negaba a cumplir las medidas de seguridad cuando ocupan asientos en zona de emergencia.

El vuelo de LATAM donde fue desalojada Jossmery, fue retrasado un par de horas en el Aeropuerto Internacional Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzáles de Chiclayo. Todo se inició cuando el avión asignado al vuelo 2279 que retornaba a Lima debía salir a las 1:30pm pero recién lo pudo hacer a las 3:30pm porque Toledo no acataba las órdenes que le asignaban.

Lo que los encargados del vuelo le pedían a la integrante de Esto es guerra es que cumpla los protocolos porque al estar en el asiento de salida de emergencia, “no puedes llevar nada en tu pierna ni en los pasadizos”. Así lo contó la usuaria de TikTok, Katherine Piscoya quien relató que Jossemery “no quería cumplir los protocolos” y eso atrasaba el vuelo.

“Por algo es de ‘emergencia’, SE NEGABA. “Ella quiso hacer su berrinche (y) la gente la quería linchar”, relata una de las pasajeras que se quejó de la expolicía que hizo retrasar vuelo dos horas. Por incumplir normas, hacen bajar del avión a la influencer Jossmery Toledo pero a ella no le cabía en la cabeza. Ella llevaba un abrigo que no quería ni ponérselo, quería llevarlo en las piernas. Le dijeron que lo ponga en la parte de arriba donde van las maletas. Ella quiso hacer su berrinche, dijo ‘no, no me lo quiero poner ni subirlo quiero llevarlo en las piernas’. Le dijeron al capitán y nos regresaron”, contó.

Ante esta actitud, los otros pasajeros comenzaron a increparle su actitud, y la influencer “se puso como loca”. Al reconocderla, los pasajeros “la quería linchar”.

Con la llegada de la policía y la presión de los pasajeros, el vuelo logró enrrumbarse pero sin la influencer.

