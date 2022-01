“Poner control de precios a los medicamentos covid-19 es una barbaridad”, dice Guido Pennano

En entrevista con Exitosa, el economista Guido Pennano rechazó la eventual aplicación de un control de precios a los medicamentos utilizados para el tratamiento del covid-19, asegurando que no solucionará el problema del desabastecimiento, sino que se “generará” un mercado negro.





Como se recuerda, en diálogo con nuestro medio, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, no descartó esa medida, advirtiendo al sector privado que no generen especulación de precios ni perjudiquen a los pacientes de coronavirus.





Durante el bloque de ‘Economía Popular’, donde conversó con Manuel Rosas en Exitosa Perú, el especialista dijo que faltó prevención por parte del Gobierno, pues el inicio de la tercera ola venía siendo anunciado desde octubre del año pasado. Ante ello, señaló que el Poder Ejecutivo está repitiendo los errores de las primeras olas.

“Eso, de hablar de poner un techo a los precios del paracetamol, y otros medicamentos, es otra barbaridad. ¿Por qué? Porque el Estado lo que tiene que hacer es evitar que haya este tipo de especulaciones. ¿Cómo lo puede hacer? Yo, Estado, importo una cantidad tan espectacular de paracetamol que no va a haber manera de que haya especulación“, declaró en nuestro medio.

“De esa manera, lucho contra todas las posibilidades. Igual, tendría que estar haciendo con los insumos para las muestras, análisis y evitar esas colas descomunales que están haciendo“, agregó.

Subir oferta

En esa línea, Pennano exhortó al Estado manejar adecuadamente este tipo de situaciones, recomendándole subir la oferta frente a la demanda para evitar la especulación en el costo de los fármacos.

“Cuando tú tienes mayor demanda que oferta, lo que tienes que hacer es subir la oferta para evitar la especulación. Eso no es tan difícil. El paracetamol se vende en muchas partes del mundo. El Ministerio de Salud podría importar, con la colaboración de un ministerio, para que la distribución se haga masiva. Eso no es difícil, eso es bastante sencillo”, agregó.

“Evitemos estar amenazando con control de precios porque además estás amenazando con algo que no puedes controlar, y quedarás como un tontito, porque vas a proponer cosas que no tienen sentido y no resolverás el problema“, subrayó.

Otra alternativa

Asimismo, indicó que debe abastecerse al máximo todas las farmacias de los hospitales a nivel nacional, así como aquellas que no forman parte del mercado concentrado, para promover mecanismos de competencia y equilibrar los precios. Esa iniciativa, detalló, también debe incluir a las postas.

“Tienes un montón de mecanismos a través de los cuales puedes tumbarte cualquier intento de especulación. Lo único que necesitas es un poco de sentido común y no salir a decir ‘ah, voy a aplicar un control de precios“, puntualizó en Exitosa.

