Poly Ávila: “Que salgamos de fiesta no significa que nos puedan drogar o violar”

Atención. Este último viernes, la artista argentina Poly Ávila, mostró su indignación ante el caso de violación grupal ocurrido recientemente contra una joven en Surco, por eso sostuvo que así una mujer salga de “fiesta no significa que la tengan que drogar o violar”.







En esa línea, Poly Ávila recordó que el año pasado denunció haber sido drogada en una fiesta, al igual que la modelo Claudia Meza, en la denominada por la prensa de espectáculos como ‘Fiesta del terror’.

“Que seamos fiesteras o juergueras no significa que nos puedan drogar, que nos guste tener sexo con más de una persona en el mismo día no significa que nos puedan violar, que mostremos el trasero en alguna foto en Instagram no significa que nos puedan tocar cuando salgamos a la calle. La culpa es del que no respeta tus derechos y te vulnera”, expresó en un video a través de su cuenta de Instagram.