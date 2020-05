Lamentable. Un efectivo policial protagonizó un bochornoso incidente cuando ingresó a las instalaciones del Hospital San José de Chincha y se dirigió al área Covid-19 con el propósito de agredir al médico encargado de dicha establecimiento.

El agente llegó al nosocomio acompañado de una mujer, quien al parecer sería familiar suyo. La razón de la inexplicable agresión se debe a que la fémina quería que le hagan una prueba rápida a su hijo a la fuerza, como si su retoño tuviera el covid-19 en su organismo.

Sin embargo, el doctor había determinado que no presentaba ningún síntoma, por lo tanto, no calificaba para hacerle la prueba de descarte. La señora no aceptó la prescripción del médico y fue a la carpa con el policía a increparle al galeno.

En medio de la discusión, el policía le arranchó el sello y le mentó la madre en repetidas ocasiones. Como se puede observar en el vídeo, los pacientes se indignaron de este hecho y exigieron al efectivo policial a retirarse.

Según se conoció, la persona que exigió todos los tratamientos de un paciente Covid.-19, a pesar de no presentar complicaciones, está asegurada, por lo cual pudo haber acudido a un centro de EsSalud.