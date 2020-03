Policía detiene a 21 en chicherío por no respetar emergencia por COVID-19

Personal de la Policía Nacional intervino a 21 personas que, lejos de acatar la orden de aislamiento social por el Estado de Emergencia que vive el país por el coronavirus, se encontraban libando licor en un chicherío en el conocido barrio Pachitea, en Piura. Así lo informó el coronel PNP Edwar Espinoza López, jefe de la región policial Piura. Personal policial procedió a detenerlos y trasladarlos a la comisaría de Piura.

“Podemos darnos cuenta de la irresponsabilidad de las personas que no están acatando el Decreto Supremo y el aislamiento social obligatorio”, recalcó Espinoza. Asimismo, informó que dentro de los operativos que se han realizado en el resto de Piura ayer, han podido detener a una persona requisitoriada y se está reteniendo a los vehículos informales que prestan servicios ya sea taxis y mototaxis. Espinoza recordó para que las personas puedan circular deben tener un permiso en el que se justifique por qué están circulando por la calle. “Si no cumplimos estos 15 días vamos a continuar estos contagios”, dijo. Agregó que, tras la orden de inamovilidad obligato ria decretada por el presidente, nadie puede salir a las calles. “Nadie, solo el personal autorizado y aquellas personas que tengan una emergencia, el resto no puede salir”, enfatizó. Indicó que, aquellas personas que se encuentren en la calle durante el “toque de queda”, serán conducidas hasta la comisaría. “El Ministerio Público se hará cargo y luego ya será juzgado y sancionado con la pena legal que le corresponda”, precisó.

Chulucanas. Además, en Chulucanas ayer muy temprano los agentes policiales y militares detuvieron a 10 personas que se encontraban caminando por las calles. Y otras personas fueron encontradas en los bares y cantinas. Ellos se negaron a ir a sus viviendas, por lo que fueron llevados a la fuerza. Durante su intervención, un suboficial fue víctima de uno de ellos, pues lo insultó y golpeó, cuando estaba a punto de bajar del patrullero para dirigirse a la comisaría del sector.