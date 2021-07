PJ rechazó dictar prisión preventiva para 20 investigasos en el caso ‘Los Dinámicos del Centro’

¡Atención! 20 de los 38 investigados por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’ no afrontarán prisión preventiva, tras el fallo de Judy Baldeón Quispe, jueza del 5° Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo.





Arturo Cárdenas, Marina Vásquez, Francisco Muedas, quienes vienen siendo investigados por los presuntos delitos organización criminal, cohecho y negociación incompatible, fueron algunos implicados en este caso a los cuales se les desestimó la prisión preventiva.

Cabe precisar que la jueza Judy Baldeón había manifestado durante la sesión que la Fiscalía presentó los mismos elementos de la detención preliminar.





¿CERRÓN PUEDE SER INCLUIDÓ EN LA INVESTIGACIÓN?

Este miércoles, en entrevista para Exitosa, Ginés Barrios, indicó que existe la posibilidad de que el exgobernador de Junín y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, sea incluido en investigación de la organización criminal Dinámicos del Centro.

Hoy no se verá el tema de Cerrón porque definitivamente no se ha resuelto la inclusión del señor Cerrón a la investigación, eso no significa que lo van a tener apartado del caso definitivamente para siempre, lo que aquí se está sustentando es la solicitud de prisión preventiva de indicios razonables y entonces se resolverá la prisión preventiva de los 20 de 30 que están involucrados”, explicó en Hablemos Claro de Exitosa.

CASO DINÁMICOS DEL CENTRO

La investigación de “Los Dinámicos del Centro” inició en noviembre del 2019 y apuntaba a desarticular una presunta organización criminal que operaba desde el Gore Junín para emitir licencias de conducir; así como direccionar puestos de trabajo a cambio de dinero.

Sin embargo, la tesis de la fiscalía señala que, además, habría existido una orden desde el gobierno regional para que bajo esta modalidad “se recaude dinero para la campaña política” de Perú Libre. Estos hechos involucrarían a Vladimir Cerrón, exgobernador de dicha región.

Hasta el momento, los delitos cometidos que habrían cometido los implicados son los de organización criminal, falsedad ideológica, concusión, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias.

