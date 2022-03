Podemos Perú no será bancada parlamentaria tras la renuncia de Anderson

Tras la renuncia del congresista Carlos Anderson a Podemos Perú luego de no recibir respuestas de algunos integrantes de su agrupación sobre la cercanía que sostienen con algunos sectores políticos del Gobierno, su partido dejará de ser bancada parlamentaria, debido a que solo cuenta con el respaldo de cuatro legisladores: José Elías, Digna Calle, Enrique Wong y José Luna Gálvez.

Además, los congresistas podrían ser excluidos de los grupos de trabajo que integran.

Cabe señalar que, de acuerdo con el reglamento del Congreso de la República, las bancadas deben de ser conformadas por un “mínimo de cinco congresistas”. Si este número de parlamentarios no se cumple serán determinados como “grupo parlamentario especial solo para los efectos de presentación de proyectos de ley”.

Es preciso mencionar que, este miércoles, el congresista Anderson anunció su renuncia e indicó que no se unirá a ninguna otra agrupación, tras conocer que el parlamentario Enrique Wong había realizado diversas visitas a las instalaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así, el legislador pasaría a la lista de no agrupados.

“Yo estaba esperando que me dieran algunas satisfacciones acerca de esta cercanía demasiado estrecha (con el Gobierno), el utilizar alguna forma puestos y acceso al poder como moneda de cambio. Yo estoy muy lejos de esas cosas y no quiero pertenecer a una bancada de esta naturaleza. No se me ha dado ninguna satisfacción y estoy escribiendo (mi carta de renuncia) […] Prefiero estar solo que mal acompañado”, manifestó Anderson.

