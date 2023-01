Poblete sobre protestas en Cusco: “Es extraña la organización de hoy, los piquetes venían bien organizados”

En entrevista para Exitosa, el fiscal de Prevención del Delito – Cusco, Eduardo Poblete, consideró “extraña” las movilizaciones que se han registrado este miércoles en Cusco, debido a la organización con la que se han desplazado para atentar contra las fuerzas del orden y generar caos.

“Es extraña la organización de hoy. Los piquetes venían de todos lados, muy bien organizados, para evitar doblegar ante la autoridad policial y conllevar a que pueda haber fallecidos”, declaró en ‘Exitosa Te Escucha’.

Asimismo, mencionó que pudo verificar que un grupo de manifestantes se habría albergado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, los mismo que habrían salido a las calles este jueves para cometer actos de violencia. En ese sentido, indicó que la Fiscalía viene evaluando este caso.

“De lo que he constatado, el día de ayer, por la tarde, había en la plaza Túpac Amaru al menos cuatro mil personas, luego de hacer verificaciones en el aeropuerto me constituyo a esta plaza y no había manifestantes. El coronel me dijo que se habrían albergado dentro del Estadio Inca Garcilaso de la Vega”, aseveró.

“Estaban ingresando personas que no eran de acá sino de otras provincias, y están las grabaciones con el celular de cómo ingresaban trayendo consigo botellas de vidrio”, continuó.

Para Poblete, “ayer fue una marcha pacífica, sin embargo, hoy eran piquetes muy organizados y muchos que han sido intervenidos tenían olor a bebidas alcohólicas”.

Finalmente, se refirió sobre el actuar de las Policía Nacional en estas manifestaciones. “Desde las seis de la mañana nosotros verificamos el armamento de la PNP, y mi función ha sido evitar que se filtre un arma de fuego que no sea utilizada contra la población, tema que ha sido cumplido. Sin embargo, hay reportes de heridos de bala y justamente en este momento me estoy dirigiendo al hospital para ver esta situación”, agregó.

