Agua contaminada en Alto Trujillo genera enfermedades en niños

Los pobladores del Alto Trujillo, esperan que el presidente de la Republica que llega a La Libertad, los pueda atender, diversas organizaciones, entre clubs de madres, comités de desarrollo, rondas urbanas y ciudadanos exigen convertir a su centro poblado en distrito y que el agua potable llegue a los más de 90 mil hogares que carecen del líquido elemento.

Agua contaminada

Carlos Urriza Goldaracena, presidente del Comité Pro Distrito, asegura que increíblemente, consumir agua se ha convertido en un peligro. “Nuestras familias consumen agua no apta para el consumo humano, los depósitos como latas, cilindros y otros recipientes están contaminados, tampoco sabemos el origen de lo que nuestros hijos consumen, las cisternas no son desinfectadas, es así que consumir agua se convierte en un foco de infecciones, es un peligro”, declaró a Exitosa.

Según Carlos Urriza, lo más critico es que los niños que sufren de infecciones por consumir agua contaminada, no tienen atención médica, por lo que exigen además que su centro poblado sea elevado a la categoría de distrito. “Los niños se enferman por el agua contaminada y los padres de familia desesperados tienen que ir hasta Trujillo, en nuestro centro poblado a la falta de agua se suma la falta de un hospital y profesionales de la salud, es por eso que exigimos que el presidente Castillo derive al congreso, el proyecto de ley para convertir en distrito al Alto Trujillo, solo falta la firma del Consejo de Ministros” dijo el dirigente.

Ollas comunes cierran

Por otro lado, los clubs de madres y las ollas comunes son las más afectadas con la falta de agua potable, a la necesidad de alimentos, se suma la falta de dinero para comprar agua por latas cada día. “Varias ollas comunes están cerrando, es que una lata de agua cuesta más caro que un kilo de papas, si no hay agua para cocinas, menos habrá para lavar los utensilios de cocina, nuestros niños sufren con infecciones al estómago, diarreas, fiebres y no sabemos a donde ir, seguimos muriendo con el agua que consumimos, por favor profesor Castillo, no nos abandone, por lo menos traiga agua al Alto Trujillo”, mencionó Marcela Contreras, representante de una olla común a punto de cerrar.

Dato

Durante los último meses, más de 70 ollas comunes cerraron en Alto Trujillo por falta de agua.

