Pleno del Congreso debate y vota hoy dictámenes del retiro de S/17,200 y 100% de las AFP

La posibilidad de que se logren los votos necesarios en el Pleno del Congreso para aprobar el dictamen que permite la devolución del 100% de su dinero a los afiliados de la AFP que no aporten en los últimos doce meses, continúa sumando adhesiones y consenso en las diferentes bancadas. Así lo sostienen los congresistas Daniel Urresti y Franco Salinas.



Hoy, a partir de las 10 de la mañana, se iniciará la sesión virtual del Pleno, en la cual se verán los dictámenes, ya agendados, que permiten acceder al 100% de los aportes de la AFP y también el de las 4 UIT (17,200 soles). Sobre el retiro del 100% hay un dictamen más que entrará a debate, aprobado en la comisión de Defensa del Consumidor.

En ese sentido, Daniel Urresti, vocero de la bancada de Podemos Perú, dejó en claro que su agrupación no cederá un centímetro en la lucha por aprobar la devolución del 100% de aportes.

“Lo bueno es que ya hay más consenso para aprobarla. Y se va entendiendo que es un tema de justicia y de absoluta necesidad en medio de la crisis por la pandemia. Son millones de personas pendientes. Podemos Perú está con los afiliados y con su lucha”, aseguró.

Más apoyo

Por su parte, el congresista de Acción Popular Franco Salinas López, dijo ayer que el Pleno tiene una tarea clave en el debate de los dos dictámenes que contemplan el retiro de los fondos de la AFP: el del 100% y el de solo 4 UIT.

Sin embargo, para Salinas, la norma que libera el 100% de los aportes debería determinar un límite de edad para los exaportantes beneficiados, es decir para los afiliados que no aportan hace un año, que se encuentran sin aportar porque no están en una edad empleable, en un emprendimiento o simplemente decidieron no continuar trabajando.

Así, dijo que en el debate en el Pleno se evaluará las edades de los exaportantes que sí podrían acceder a dicha ley, de aprobarse. Eso porque, según él, no se puede incluir a todos porque algunos ciudadanos cuentan con una cantidad de fondos considerables y ese no es el objetivo de la norma.

Señaló que se espera encontrar un punto medio y dar filtros a la norma para que los exaportantes de 40 a 53 años puedan acceder al retiro del 100% de sus fondos y el resto accedería al retiro de las 4 UIT, es decir 17,200 soles, un dictamen aprobado por la comisión de Economía.

1.9 millones se beneficiarían

El congresista y presidente de la Comisión de Economía, Anthony Novoa, comentó que el proyecto de los S/17,200 beneficiaría al 97% del universo de 3.5 millones de afiliados que no han estado aportando en los últimos 12 meses. Estima que hay 1.9 millones de afiliados que cumplirían con los requisitos, pues del total de aportantes que están desempleados, 1.3 millones ya no contaban con fondos.