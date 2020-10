Plantean retiro del 100% del AFP para exaportantes de 40 a 53 años

El congresista de la bancada de Acción Popular, Franco Salinas López, aseguró en Exitosa que mañana el Pleno deberá debatir los dos dictámenes que contemplan el retiro de los fondos de la AFP al 100% o solo 4 UIT. Asimismo, manifestó que la norma debe establecer un límite de edad para los exaportantes beneficiados.



Salina López, integrante de la Comisión de Defensa al Consumidor del Congreso, afirmó que dicho grupo de trabajo aprobó el dictamen que permite devolver el 100% de los fondos a los exaportantes de las AFP que busca beneficiar a los ciudadanos que se encuentran sin aportar porque no están en una edad empleable, en un emprendimiento o simplemente decidieron no continuar trabajando.

No obstante, refirió que mañana jueves durante el debate del dictamen se evaluará las edades de los exaportantes que sí podrían acceder a dicha ley de aprobarse, puesto que no se puede incluir a todos porque algunos ciudadanos cuentan con una cantidad de fondos considerables y ese no es el objetivo de la norma.

Además, indicó que espera poder encontrar un punto medio y dar filtros a la norma para que los exaportantes de 40 a 53 años puedan acceder al retiro del 100% de sus fondos y el resto de personas podrían acceder al retiro de las 4 UIT de S/17.200 aprobada por la Comisión de Economía del Parlamento.

MOCIÓN DE VACANCIA

Con respecto a la moción de vacancia contra el presidente, Martín Vizcarra, manifestó que su bancada Acción Popular todavía no toma una posición y espera que en los próximos días se pueda reunir con los integrantes del partido para debatir la decisión que tomarán.

“No hemos tomado una posición sobre la vacancia. Hay dos personas de Acción Popular que han firmado a favor de la moción, por ello revisaremos los fundamentos de la moción para tomar una decisión”, comentó para Exitosa Perú.

