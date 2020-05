Pizarro: “Hubiera sido favorable que Gareca me lleve al Mundial”

Claudio Pizarro es uno de los futbolistas peruanos más exitosos a nivel de clubes. Lamentablemente, en la selección no le fue tan bien como

esperaba, algo que parece no olvidar hasta ahora. No jugar el Mundial de Rusia 2018 debe ser una de sus grandes deudas deportivas.

“Siempre lo veía a Gareca como un entrenador muy pensante, analítico y me sorprendió (no ir al Mundial). Creo que sí hubiera sido favorable que me lleve”, señaló.

Luego fue más específico y consideró que pudo ser útil ante Dinamarca. “En el primer partido de Perú en el Mundial estaba en la tribuna. Hay un cambio y en ese momento me agarré la cara y dije: ‘cómo no está Claudio acá’”, recordó.

Estará de para

La Bundesliga se reiniciará el sábado, pero ‘Pizza’ no podrá reaparecer en el Werder Bremen. “Tuve un pequeño desgarro en un partido de práctica. Lo sentí, paré al segundo. Me hice todas las pruebas y salió que sufro un desgarro”, contó.

Aunque su club no lo confirmó, se cree que Pizarro estará de para de dos a tres semanas. Su técnico Florian Kohfeldt lamentó la noticia y espera que se recupere lo más pronto posible.

“Es amargo para nosotros, porque Claudio dejó una buena impresión después del descanso del coronavirus. Ahora nos falta una opción

en el ataque”, dijo.