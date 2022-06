Piura: Sullana solicita al Gobierno la declaratoria de emergencia ante alto índice de criminalidad

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de Sullana, Luis Alméstar Juárez, adelantó que el Gobierno declararía en emergencia a la ciudad ubicada en Piura debido al elevado índice de criminalidad.

En plática con Manuel Rosas, en ‘Exitosa Perú’, el encargado aseguró que el jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, ya dio el visto bueno al documento que envió la municipalidad provincial y ahora solo queda que el ministro del Interior, Dimitri Senmache, la someta a votación ante el Consejo de Ministros.

Los últimos registros dieron como resultado cuatro muertes por sicariato en los últimos siete días, y un total de 40 homicidios en Sullana, contando desde el 2021 hasta el 30 de mayo del presente año. Según Alméstar Juárez, la principal razón de esta oleada de crímenes se debe a la lucha por supremacía en la que están involucradas diferentes bandas criminales, que asesinan por “cobro de cupos” sobre obras millonarias dentro de Sullana.

“Es lamentable lo que está ocurriendo en nuestra provincia. Nosotros como municipalidad hemos agotado todos los esfuerzos con las autoridades locales y regionales para poder articular esfuerzos y poder paliar un tanto esta problemática”, dijo el presidente de la comisión.

Con respecto a la intervención que recibirían por parte de las autoridades políticas, el encargado aclara que el principal pedido está sujeto a la implementación de un mejor servicio policial, pues en la actualidad no cuentan con los instrumentos necesarios para hacerle frente al crimen en Sullana.

“No solo estamos pidiendo la declaratoria de emergencia, pedimos que el Gobierno atienda a nuestra Policía Nacional, quien se encuentra cruzada de pies y manos prácticamente, porque no tiene las herramientas para combatir la delincuencia. No hay patrulleros, no hay personal, no hay logística, no tenemos policías de investigación. Es preocupante”, señaló.

