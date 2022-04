Piura | Reportan derrame de petróleo en una plataforma en mar de Lobitos

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente, comenzó la supervisión ante el derrame de petróleo reportado en la plataforma VV a cargo de la empresa Savia ubicada a 7 km. de la Costa en el distrito de Lobitos, provincia de Talara (Piura).

Según narraron los pescadores de la zona, aproximadamente a las 10:30 de la mañana de este jueves 28 de abril, un fuerte ruido los alarmó y notaron que se había hundido la plataforma petrolera conocida como “Querubín”.

Luego de conocerse el hecho, las autoridades del distrito crearon una comitiva que se dirigió a la zona para confirmar y formalizar la denuncia pertinente ante los organismos que son responsables de la preservación del medio ambiente.

Por su parte, la empresa petrolera Savia Perú SAC informó a través de un comunicado de prensa que, al promediar las 11:50 a.m., fueron informados sobre el hundimiento de la Plataforma Marina VV, la cual no se encontraba operativa desde el 2012 y no realizaba algún tipo de operación extractiva.

Además, la petrolera indicó que, luego de haber verificado lo sucedido, activaron el Plan de Contingencia para prevenir y contener cualquier tipo de impacto en el ecosistema marino. Por ello, dispusieron embarcaciones especiales en la zona y desplegaron barreras de aislamiento.

Finalmente, revelaron que la Plataforma VV estuvo incluida en el Plan de Abandono por término del Contrato del Lote Z-2B aprobado por el Ministerio de Energía y Minas y, al no ejecutar alguna actividad en casi 10 años, el hecho no habría provocado ningún efecto en la vida o salud de alguna persona.

