Pobladores en Piura cuentan con agua por 40 minutos en todo el día

Esta mañana, el equipo periodístico de Exitosa nos informó sobre la grave situación que vive el Sector ‘Nuevo Monte Grande’ del distrito de La Arena en Piura. Más de 3,000 mil pobladores, entre ellos 500 niños. Necesitan los servicios esenciales de agua, desagüe y luz, para poder realizar sus actividades cotidianas de manera saludable y digna.



Ellos denuncian que se encuentran olvidados por sus autoridades, ante la falta vital de los recursos mencionados, crearon postes de madera para poder distribuir su energía eléctrica, estos improvisados trabajos son un peligro latente, pues los cables colgados podrían desencadenar una tragedia.

Esta apresurada medida fue realizada por los olvidados pobladores, para que sus hijos no pierdan sus clases de ‘Aprendo en Casa’. Se conoció que la empresa ‘Enosa’, dio luz verde al proyecto de electrificación, después de haber levantado una serie de observaciones.

“Este proyecto viene de años atrás, desde el 2008 que se viene aprobando el presupuesto participativo. Nosotros estamos gestionando, querían la factibilidad, el señor alcalde vino aquí con su equipo técnico y nos dijeron que querían la factibilidad, hemos conseguido. Estuvimos llamando al señor alcalde y no nos contesta”, explicó Henry More, poblador.

También puedes leer: Lambayeque: Más de 200 familias resultaron afectadas tras el colapso de desagüe

Otro problema es la falta de agua y desagüe en la zona, esta situación llegó a ser crítica, ya que los pobladores estarían utilizando agua que no es apta para el consumo humano.

“No tenemos alcantarillado y desagüe, el agua nos llega en un servicio déficit, lo mínimo. El agua vienen a las 10:00 am hasta las 10:40 am, solo 40 minutos al día para toda la población”, expresó Henry More.

El sector Nuevo Monte Grande fue una de las zonas más golpeadas por el fenómeno del niño costero en el 2017. A pesar de que los pobladores se levantaron de esa tragedia, la pandemia del Covid-19 más la desidia de las autoridades afectan nuevamente a este sector.

“El agua que nos llega es pésima calidad, es salada y no apta para el consumo humano. Nosotros a través de una moralidad que hemos mandado tanto al gobierno Regional y a la Provincial de Piura estamos exigiendo la perforación de un nuevo pozo con agua de calidad”, precisó Samuel Silva, poblador.

Los comuneros del Sector ‘Nuevo Monte Grande’, no pueden acceder al programa de techo propio, ya que esperan la transferencia, porque el terreno le pertenece a la comunidad campesina de Catacaos.

También te puede interesar