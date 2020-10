Piura: Menor es violado por tío y vecino, ambos están libres y amenazan a su víctima

Exitosa Perú recogió el impactante testimonio de un menor de 15 años, de la ciudad de Tambogrande (Piura), cuyo nombre no revelaremos por seguridad, que fue agredido sexualmente por su tío y su vecino; ambos siguen en libertad y sin recibir todo el peso de la ley por el condenable hecho.



Su tío, identificado como Juan Manchay , aprovechó una vez que el adolescente visitaba a sus abuelos, al no encontrarlos y estar solos en la vivienda, dio rienda suelta a sus más bajos instintos. Éste amenazó a su propio sobrino, a quien – en teoría – debería cuidar, con lastimarlo si es que el menor les contaba a sus padres lo sucedido.

“Me dijo que no les diga nada a mis papás y amenazó con matarlos si es que contaba lo que pasó” , contó el menor ante Exitosa.

El condenable hecho ocurrió en el centro poblado de Pampa Elera Baja, distrito de Las Lomas, en la región Piura. Tras las constantes agresiones, el menor no resistió más, rompió su silencio y le narró a una tía lo que le pasó.

Su hermano mayor – al enterarse – denunció a su propio tío por el presunto delito de violación sexual en la comisaría de la jurisdicción de Chipillico. El sujeto fue detenido, pero – sin explicación alguna – lo dejaron libre como si nada hubiera pasado.

“Él [su tío] se burla porque todavía anda suelto. Yo le exijo a la ministra de la Mujer, Rosario Sasieta, me haga justicia; soy un niño que necesita que velen por sus derechos. Por eso, quiero que la ministra se encargue de mi caso, espero que escuche mis palabras y mis súplicas”, manifestó el adolescente.

Drama

Solo y sin justicia, y cuando poco a poco se iba recuperando del daño que le provocó su tío; otra vez vivió el drama de una vejación, esta vez sería su vecino Deriam Miranda Chumacero.

Este sujeto con mente retorcida siempre observaba al menor cuando éste se iba a trabajar, hasta que un día lo interceptó y – a través de engaños – lo llevó hasta los matorrales, donde lo ultrajó.

“Él me arrastró, rompió mi ropa interior y abusó de mí”, reiteró el agraviado.

La fiscal encargada del caso tiene, entre sus pruebas, la ropa interior del menor con restos seminales que evidenciarían el execrable hecho contra el joven de 15 años.

No aguanta más

El recuerdo de las reiteradas violaciones por parte de su tío y su vecino, y sobre todo la falta de justicia para que los culpables paguen su delito, ha desequilibrado la mente del menor, quien ya no aguanta más y una vez intentó quitarse la vida.

“Una vez me quise suicidar por este caso, ambos están libres. Encima durante el juicio el abogado de uno de los agresores, Hernán Ruiz Arias, me discriminó ante la audiencia calificándome de homosexual”, expresó.

Impunidad

Por su parte, la madre del menor sostuvo que su hijo de 15 años está distraído, no habla mucho y tiene miedo, pues tanto el tío el vecino, acusados de presunta violación, están libres y lo acosan constantemente.

“Estas dos personas deben estar presas, si hoy hicieron esto con mi hijo, mañana con quién será. No tengo los recursos suficientes para seguir el proceso judicial, en el colegio dijeron que me iban apoyar con el proceso, pero ahora no me llaman y no me dicen cómo va el caso”, señaló.

Por último, añadió que su hijo no recibe asistencia psicológica pese a que, desde Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se comprometieron a apoyarlos.

