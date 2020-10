Piura: Médico y Bombero que superaron el Covid-19 quieren seguir trabajando

Esta mañana, en el programa de “Exitosa Perú”, desde la ciudad de Piura, conocimos dos grandes historias de un Bombero y un Doctor que encima de tener que cuidar y salvar las vidas de los demás, se contagiaron de Covid-19 pero finalmente vencieron la enfermedad y hoy cuentan su experiencia.



Hugo Chulles, tiene 60 años, durante 30 de ellos ha luchado contra las llamas frecuentemente para poder salvar a personas que lo necesitan, sin embargo la lucha fue distinta cuando el coronavirus entró a su cuerpo y tuvo que luchar para no ser vencido por la enfermedad.

Luchó durante 25 días y triunfó, venció al virus para contarlo, “Los médicos muy preocupados lograron sacarme, no logré entrar a UCI, ellos batallaron con lo que se pudo y como esto es lento tuvimos que estar ahí”, expresó Chulles.

Debido a su edad, el Covid-19 puede afectar con mayor severidad, como sus compañeros de la compañía de Bomberos que cuidan la vida de los ciudadanos pero están expuestos en la primera línea de batalla. Se conoció también que la esposa e hija de Hugo Chulles también contrajeron la enfermedad pero lograron superarla.

Otro caso para admirar es el de Jaime Rivas, médico intensivista de 53 años en el hospital San Rosa, ha visto a pacientes recuperarse y a otro fallecer, pese a su edad no dejó nunca su labor aún sabiendo que el contacto constante lo haría más propenso a contraer el virus.

Un día lamentablemente se contagió de coronavirus, su papel cambió, ya no era él la persona que se salvaba vidas, ahora era el paciente que tenía que luchar para vencer el virus. Se sabe los pocos implementos de seguridad para el personal médico y mayormente en UCI.

“Estaba trabajando hasta que me enfermé que fue el 13 de junio, empecé con los síntomas, estuve con tratamiento en casa, luego me interné en el hospital Cayetano Heredia, ahí me estuvieron atendiendo mis colegas, tras días de lucha lograron derivarlo al hospital Rebagliati en Lima, me logré recuperar, es muy diferente verlo que vivirlo”, señaló Rivas.

Ambos casos nos motivan a seguir adelante, personas que por su trabajo se exponen al peligroso virus y son más propensos por su edad. La admiración crece más porque ellos una vez recuperados siguen ayudando a los demás.

