Piura: delincuentes asesinan a joven estudiante de estomatología

¡Terrible! Jerson Eduardo Otero Ramírez, 24 años, es una de las nuevas víctimas de la criminalidad que viene azotando a Piura. Este joven amante de los canes y estudiante de estomatología perdió la vida a manos de delincuentes en Sullana, cuando apoyaba a su cuñado para ganarse un sencillo que lo ayudara a solventar sus estudios. Estos criminales no tuvieron piedad con el muchacho y le dispararon sin reparos.

“Ese día mi hijo fue temprano a mi trabajo a recoger comida para sus animales, pero luego ya no regresó a almorzar. Lo llamé y me dijo que estaba conduciendo, me dijo que estaba en Piura conduciendo la camioneta de su cuñado Alex. Yo lo estuve llamando y me contestó luego diciendo que me iba a llamar porque me iba a llevar una carne”, explica Maricarmen Ramírez, madre del joven estudiante.

Según relatan los testigos del asesinato, en la camioneta viajaban la víctima Jerson Otero, su cuñado, el empresario Alexander Sánchez Barba, y un suboficial identificado como Wilmer Martínez Barba, quien brindaba servicio de seguridad. Tras retirar una fuerte suma de dinero, el cuñado del joven asumió la conducción del vehículo para regresar a Sullana. Pero fueron intervenidos por unos delincuentes cuando conducían por la avenida Champagnat.

Se trataba de cuatro delincuentes que se transportaban en dos motocicletas, quienes no tuvieron reparos en abrir fuego contra la camioneta. A Jerson le impacto una bala en la cabeza, falleciendo en el hospital de apoyo de Sullana. Mientras que el suboficial Wilmer Martínez Barba fue herido a la altura del cuello, pero ya se encuentra fuera de peligro.

Por su parte, los delincuentes Ronald Cumpa García y Jorge Brandon Cruz Orejuela, quienes intentaron darse a la fuga, el primero fue abatido por el suboficial. Este último delincuente fue rápidamente una condena de 7 meses de prisión preventiva. Ambos tenían antecedentes por robo agravado y eran un peligro para los ciudadanos de Piura.

Los trabajos de seguimiento e investigación continúan para dar con el paradero de los otros dos delincuentes que escaparon a bordo de una muto negra pulsar. La Policía Nacional viene siguiéndole los pasos a estos dos criminales, quienes deben estar escondidos en las calles del Piura. Se espera que sean rápidamente detenidos porque representan un claro peligro para la sociedad.