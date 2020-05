Piura: Cierran mercado Las Capullanas tras detectar a 102 trabajadores con covid-19

Luego de que la Dirección Regional de Salud en Piura realizara 200 pruebas rápidas a trabajadores del mercado Las Capullanas, 102 comerciantes dieron positivo para covid-19, por lo que el establecimiento cerró temporalmente como medida preventiva.

El alcalde del distrito piurano Veintiséis de Octubre, Darwin García, expresó: “Hemos determinado clausurarlo (mercado) temporalmente, para que se realicen labores de desinfección y todo lo que sea necesario para evitar la propagación del COVID-19”.

Asimismo, el establecimiento de abastos seguirá el protocolo correspondiente ante la propagación del covid-19, la desinfección y limpieza del lugar.

El personal de la Sub gerencia de Fiscalización informó que el mercado cerrará por un plazo de tres días, y se precisó que el 80% de los infectados no tenían síntomas, no obstante, los comerciantes cumplirán la cuarentena en “La Casa Solidaria”, según el gobernador regional Servando García, junto al ministro de Vivienda, Rodolfo Yañez y el general del Ejército, Walter Córdova.