Piura: Anuncian paro regional si no se concreta convenio para construcción de hospital de Alta Complejidad

En entrevista con Exitosa, la presidenta de la Federación Médica de Piura, María Lupu, anunció este domingo que su institución, otros gremios de salud, colegios profesionales y la sociedad civil de la región realizarán un paro si no se concreta la firma del convenio de gobierno a gobierno con Francia para la construcción del hospital de Alta Complejidad.

Durante el diálogo con Ana Álvarez en Exitosa Piura, María Lupu recordó que la próxima semana sostendrán una reunión con los ministros de Salud (Jorge López Peña) y Economía (Óscar Graham) para llegar a un acuerdo que garantice la firma que permitirá iniciar la edificación del proyecto.

“La próxima semana [nuestra institución], el gobernador regional de Piura y principales representatividades de la región tendremos una reunión con los ministros de Salud y Economía, donde se nos va a informar la situación. Esperamos que se lleguen a los mejores acuerdos, necesitamos que se firme el convenio con el gobierno de Francia, lo que nos garantiza darnos la construcción de nuestro anhelado hospital de alta complejidad para la región”, declaró en nuestro medio.

“En caso de que no tengamos buenos resultados, ya hemos pedido una reunión con los diferentes gremios de salud y con los colegios profesionales, estamos organizándonos como sector salud y también la sociedad civil para un paro regional”, agregó. Indicó que no se quedarán de brazos cruzados y continuarán luchando para que ese proyecto se lleve a cabo.

La presidenta de la Federación Médica de Piura también dijo sentirse bastante decepcionada luego que el presidente de la República, Pedro Castillo, no mencionará dicho proyecto ni a la región en su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias que brindó en el Pleno del Congreso.

“Estamos bastante decepcionados en la región Piura porque esperábamos que en el mensaje presidencial del presidente Pedro Castillo anuncie la firma del convenio con el gobierno de Francia, gestión que ya estaba en un 80% dejada por el exministro de Salud, Hernando Cevallos“, manifestó.

“Ya estaba para la firma del convenio con el Gobierno de Francia. Lamentablemente el presidente no ha anunciado y ni siquiera ha mencionado a Piura, parecería que no lo prioriza a pesar de que tiene una población de más de 2 millones de habitantes. La región no cuenta con un hospital de alta complejidad del Minsa. Es algo inaudito”, puntualizó en Exitosa.

