Pistas con huecos y basura en el Rímac

El distrito del Rímac es una de las jurisdicciones más emblemáticas de la capital y el estado de abandono en el que se encuentra es lamentable. Pistas y bermas destrozadas, calles repletas de basura, áreas verdes en mal estado y la presencia de ambulantes son parte de las deficiencias encontradas.

En un recorrido por el distrito, diario Exitosa encontró desmonte y basura en los alrededores del mercado El Limoncillo, el Mercado de Flores, la avenida Francisco Pizarro, el jirón Virú, entre otros. Incluso se pudo observan un gran montículo de desperdicios a solo metros de familias que ingerían ceviche en un módulo formalizado.

Parque abandonado

A solo cuadras del lugar, en un parque, la basura rebalsaba un depósito de desperdicios de gran tamaño. El estado del lugar tampoco era el mejor: estaba sucio, las áreas verdes descuidadas—estaban secas—y gente de mal vivir transitaba por las inmediaciones. Vecinos demandaron mayor atención.

“Este no es un parque. Nuestros niños no pueden jugar aquí, está asqueroso. El alcalde Pedro Rosario no invierte en el distrito”, declaró una moradora. En efecto, un informe de un evidenció que el burgomaestre era el segundo alcalde con menor ejecución presupuestal, con el 6.8%; solo por encima de David Rojas de San Luis (3.1%).

Pistas y asaltos

Otro problema está referido al mal estado de las pistas. Este medio detectó la presencia de baches y huecos en las inmediaciones del Mercado de Flores, la avenida Tarapacá, el jirón Cajamarca, la cuadra 3 de la avenida Virú, entre otros. Los vecinos también señalaron que los destrozos causados por el cambio de tuberías ejecutado por Sedapal empeora la situación.

La inseguridad ciudadana es otro dolor de cabeza de los vecinos. Uno de los puntos más críticos es el cruce de las avenidas Prolongación Tacna y Alcázar. “Me arrancharon mi celular cuando estaba en el vehículo. Pasó de la nada. El ladrón se perdió entre las calles y no pude atraparlo”, declaró un residente.

ÁRBOL A PUNTO DE CAER

Vecinos alertaron de la presencia de un árbol inclinado y a punto de caer en la cuadra 7 de la avenida Francisco Pizarro. Demandaron que el municipio tome medidas inmediatas para evitar accidentes que puedan resultar fatales.