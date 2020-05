Pintor de 55 años venció la Covid-19 y fue dado de alta del Hospital de Ate

Luego de 26 días de estar internado en el Hospital Emergencia Ate Vitarte por insuficiencia respiratoria aguda debido a la Covid-19, Julio, pintor de 55 años, regresó victorioso a su hogar al vencer esta enfermedad.

El padre de dos hijos indica que probablemente contrajo el virus luego de acudir al banco, ya que después de un par de días presentó síntomas como fiebre y dificultad respiratoria. Al empeorar su estado de salud, ingresó por emergencia a este nosocomio, donde fue rápidamente atendido por nuestro personal asistencial, quienes le colocaron una máscara de reservorio, diagnosticándole Covid-19 con un pronóstico reservado.

Julio ingresó el 24 de abril y desde entonces, pasó 14 días de lucha con el apoyo del personal de salud en el área de emergencia. El pasado 8 de mayo, los médicos notaron una evolución favorable en el paciente y decidieron pasarlo al área de hospitalización para que continúe con su recuperación.

Por su parte, la Dra. Camile Rodríguez, médico especialista en emergencias y desastres de este hospital, indicó que el paciente sufría de arritmia cardiaca y permaneció constantemente monitoreado por el personal de asistencial del área de hospitalización hasta lograr su completa recuperación. “Nosotros estamos frente a un enemigo extraño, agresivo y cruel, tomando decisiones contantemente sobre la vida de los pacientes. Vale la pena verlos partir a casa con los suyos entre aplausos y lágrimas; es ahí donde vemos recompensado nuestro trabajo”, agregó.

Julio logró derrotar la Covid-19 y recibió el alta médica el pasado 19 de mayo. A su salida, dejó un mensaje al personal asistencial de este hospital: “Me siento muy agradecido por la atención y el tratamiento que me dieron, me siento mejor. Ustedes son unas personas maravillosas”, indicó.

Asimismo, recomendó a las personas que no salgan de sus hogares. “No se crean inmunes, ni fuertes, el covid mata, acaba con tus pulmones, así que deben cuidarse. Así como dicen que uno debe lavarse las manos y asearse bien, yo les recomiendo que no salgan de su casa. Yo por un día que salí me infecté y es gracias a ustedes que estoy vivo”, finalizó.