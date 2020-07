Pilar Mazzetti: 43 mil personas habrían fallecido por COVID-19

Alerta. Este miércoles, tras la Ceremonia Cívico Militar, liderada por el presidente Martín Vizcarra, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, declaró a la prensa que se estima que habrían más de 40 mil fallecidos por el coronavirus COVID-19, que aún faltan determinar.

La titular del Ministerio de Salud, aclaró que a la fecha hay 18 mil personas quienes perdieron la vida a causa del coronavirus COVID-19, pero aún hay otro gran registro de decesos que todavía no han sido confirmados oficialmente, los cuales fueron víctimas de la mortal enfermedad proveniente del Asia.

“Tenemos que considerar que es una cifra alrededor mayor a 40 mil personas (fallecidas por COVID-19). Todos los países de todo el mundo tienen cifras con pruebas, cifras sospechosas con criterios médicos y la diferencia que está en los sistemas de defunciones”, puntualizó la jefa del MINSA.

“Pensamos que son entre 43 mil personas que han tenido que perder la vida en este momento, la gran mayoría por coronavirus, algunas de ellas probablemente no sean COVID”, agregó.

Por otra parte, la ministra de Salud, explicó que en el país no se viene considerando la presencia de un nuevo rebrote, pese a que las cifras de contagiados de COVID-19 aumentaron, tras el levantamiento de la cuarentena general.

“Hasta el momento no tenemos lo que se llama un rebrote. Lo más importante es que sigamos vigilando las cifras, estamos haciendo todo el esfuerzo para tener las cifras lo más exacta posible”, explicó.

Finalmente, Pilar Mazzetti aseveró que la sala situacional se está ajustando cada vez más a las cifras reales y que “es normal que cuando se relajan las medidas de aislamiento” haya una tendencia al alza en contagios.

