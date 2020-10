Pilar Mazzeti: “Todavía no hay vacuna de covid-19 para los niños”

Atención. La ministra de Salud (MINSA), Pilar Mazzetti, anunció ante los micrófonos de Exitosa, que no se vacunará a los niños contra la covid-19 porque no hay ningún ensayo clínico de una dosis para este grupo hasta la fecha, en todo el mundo.



Fue en la ceremonia por un aniversario más por los 137 años de la medicina peruana, en honor al científico peruano Daniel Alcides Carrión, donde la titular del MINSA reveló que los niños no serán vacunados contra el coronavirus COVID-19 hasta una fecha aún no determinada.

Mazzetti explicó que la frase se debe a que no hay ensayos clínicos en el mundo que hayan incluido a este grupo de personas, por lo que no se ha comprobado la efectividad o efectos secundarios graves en ellos.

“No se vacuna a los niños porque no hay todavía vacuna para ellos. No ha habido ningún ensayo que se haya hecho para niños. Entonces no los vamos a poder vacunar”, afirmó Mazzetti.

Asimismo, la ministra de Salud reveló los grupos que no serán inoculados con la fórmula que prevenga la infección por coronavirus, cuando esta llegue al país.

“Tampoco se vacuna a aquellas personas que tengan enfermedades activas que puedan debilitar sus defensas y tampoco a quienes se encuentren con infecciones en ese momento”, detalló.

GESTIÓN

Mazzetti Soler negó que existan retrasos en los pagos a los laboratorios que desarrollan potenciales vacunas contra el coronavirus y afirmó que por el contrario, se han agilizado los procesos administrativos para comenzar la vacunación masiva el próximo año.

“El trámite para aprobar un ensayo clínico en el Perú demoraba seis meses. Nosotros lo hemos hecho en diez días. No sé qué instituciones estarán atrasadas, pero en el Ministerio de Salud estamos agilizando procesos”, expresó.

Finalmente, Mazzetti calificó a la posible vacuna contra el coronavirus como una vacuna más, en el momento que se normalice toda la situación y consideró que el país ya “tiene experiencia” en campañas de vacunación.

