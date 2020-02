El exasesor político de Keiko Fujimori, Pier Figari, compartió a través de sus redes sociales la carta que envió desde la prisión al Papa Francisco, en donde denuncia que está “detenido como consecuencia de una prisión preventiva política innecesaria e ilegal”.

“He agotado la vía judicial y sigo detenido, mientras tanto el Tribunal Constitucional aún está pendiente de fijarme fecha de audiencia, la que sigo esperando en la cárcel viendo pasar los días. Nótese que este órgano de control de la Constitucionalidad de mi país, ya ordenó la libertad de la principal investigada de mi caso, sin embargo, el Poder Judicial acaba de ordenar nuevamente su Prisión Preventiva porque, entre otras razones, no tiene casa propia y eso sería pérdida de arraigo domiciliario”, indicó Figari.

Asimismo, el abogado aseguró que está preso no porque sea culpable, sino para entender la realidad penitenciaria en el Perú. “Sé que el Señor me ha traído a esta prisión, no porque existan delitos ni sospechas, ello no existe en mi caso, me ha traído para reflexionar para conocer de más cerca la realidad penitenciaria de mi país, y para conocer más de cerca a nuestro Dios. Así como Él me trajo, Él me sacará de esta prisión, pero para ello necesito de usted, a efectos que mi Iglesia interceda, ya que la justicia que emana de la ley está siendo ignorada por algunos Magistrados”.

Por último, Pier Figari acotó que está preso solo por ser amigo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. “El Fiscal que tiene a su cargo la investigación, señaló que el reconocer la amistad era prueba de conocimiento de hechos supuestamente ilícitos. Conozco a la Sra. Fujimori Higuchi, desde al año 2007, sería raro que en más de 10 años no exista una amistad”.

“Estoy preso por haber sido asesor de una Organización Política de oposición en mi país, estoy preso por mis ideas políticas y no por haber cometido algún delito. Nunca voy a perder la Fe en Dios porque es su fuerza la que le permite a mi familia y a mí, sobrevivir a este injusto encierro político”, finalizó.