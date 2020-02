Piden se transparente el acuerdo con Odebrecht

La integrante de la Comisión Permanente, Karina Beteta, invocó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos a asumir su papel como máxima autoridad en el Ministerio Público y dé a conocer la totalidad del acuerdo de colaboración firmado con la empresa Odebrecht, para saber a qué se enfrenta el país.

Beteta hizo estas declaraciones frente a los últimos hechos que involucraron a un procurador, ministros de Estado y la empresa corrupta Odebrecht. La fujimorista recordó que las declaraciones y opiniones emitidas por los integrantes de la Comisión Lava Jato del Congreso disuelto fueron tomadas como obstrucción y desvirtuadas para que de manera encubierta el Gobierno y aliados terminen blindando a Odebrecht.

“En enero de 2017 citamos a la exministra de Justicia (Marisol Pérez) y le pregunté directamente si habría recibido coimas de Odebrecht y se dio de ofendida. Tuvieron que pasar un par de años para sentirme satisfecha de haber sido precisa con ciertas preguntas a los convocados por la comisión, ya que estamos viendo a exministros, presidentes y altos funcionarios sumergidos en esta red de corrupción, que no acaba”, dijo a diario Exitosa.

Asimismo, cuestionó que hace más de un año la actual fiscal de la Nación, asumió el liderazgo del Ministerio Público y solo ha evidenciado su inacción en la lucha contra la corrupción, ya que ha permitido que los “operadores” fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, actúen a favor de la empresa corrupta Odebrecht al no tener hasta la fecha un proceso sancionador como lo ha hecho Colombia.

“La inacción de la fiscal Zoraida Ávalos ha permitido que el equipo Lava Jato no llegue a nada con Odebrecht y los fiscales se conviertan en operadores de la empresa corrupta, porque no existe sanción alguna e igual para algunos exfuncionarios como el exministro Eleodoro Mayorga. Ante esto no puede seguir teniendo el acuerdo de colaboración bajo siete llaves, más bien debe dar a conocer su totalidad para saber que enfrenta el país”, afirmó.

Además, la ex miembro del grupo de trabajo calificó las reuniones pactadas con la empresa Odebrecht como actos delincuenciales que fue liderada por el primer ministro Vicente Zeballos, exministros y el ahora exprocurador Jorge Ramírez “porque buscaban mantener arrodillado al Estado Peruano ante la entidad brasileña”.

“Vicente Zeballos ha querido pasar paños fríos de manera cínica a los hechos diciendo que la renuncia de ministros se había programado para dar nuevos aires al gabinete y que no significa lo que resulta muy evidente”, acotó.

NO AL VOTO DE CONFIANZA

La fujimorista Karina Beteta señaló que sería vergonzoso que el próximo Congreso extraordinario otorgue el voto de confianza al gabinete del primer ministro Vicente Zevallos “porque se estaría avalando todas las irregularidades de la máxima autoridad de la Presidencia de Consejo de Ministros y los casos de corrupción en que están inmersos más de un ministros, como son los casos de los portafolios de Educación, Economía y Energía y Minas”.