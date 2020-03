Piden que el Gobierno brinde asistencia económica a los venezolanos en Perú

El presidente de la ONG Unión Venezolana, Óscar Pérez, pidió al gobierno de Martín Vizcarra que evalúe brindar asistencia económica a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en situación vulnerable en el Perú, en el marco del estado de emergencia.

En declaraciones a Exitosa, Pérez saludó las medidas decretadas por el Gobierno para prevenir la propagación del coronavirus COVID-19, pero advirtió que muchas familias venezolanas se están viendo afectadas.

“(El estado de emergencia) trae consigo graves dificultades, así como lo estamos viendo con nuestros hermanos peruanos que no tienen cómo ir a comprar la comida o pagar el arriendo, porque viven de lo que producen diariamente con su trabajo. Esta realidad la viven con mayor crudeza muchas familias venezolanas que viven de lo que trabajan a diario en pequeños negocios o de manera independiente, y que en estos momentos ya no tienen comida”, expresó.

Al respecto, pidió “respetuosamente” al Ejecutivo que, junto con la Cooperación Internacional, evalúe algún tipo de respuesta de asistencia para los venezolanos en el Perú.

Pérez enfatizó en que no está solicitando que se menoscabe la atención “importante y necesaria” a los peruanos, ante la crisis por el COVID-19. “No estamos hablando de quitar de lo que se está dando a los peruanos, para darle a los venezolanos. Lo que estamos pidiendo es que se vean mecanismos internos o a través de la cooperación internacional, para disminuir esta difícil situación que están pasando familias venezolanas que, al no poder salir a trabajar y que están acostumbradas a vivir del diario, no pueden comprar los alimentos que requieren para dale a quienes componen ese núcleo familiar”, puntualizó.