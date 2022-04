Piden protección para el presidente de las Comunidades Kakataibo tras amenazas provenientes del narcotráfico

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka), Herlin Odicio, denunció este martes constantes amenazas de muerte provenientes del narcotráfico, tras negarse a prestar sus tierras para que esta actividad ilegal se lleve a cabo.

También te puede interesar: “Buscaremos la forma de no perjudicar a los turistas”: gremios de Cusco continúan paro este martes

Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, Odicio Estrella recordó que en 2020 rechazó una propuesta de los narcotraficantes, quienes se le acercaron y le ofrecieron 500 mil soles por vuelo.

“Nosotros estamos amenazados por medio de otras personas desconocidas, [los narcotraficantes] no aparecen directamente con nosotros, sino aparecen en un lugar a través de personas desconocidas. Últimamente, apareció una persona desconocida en mi casa. A mí me dicen que soy el malo de la película porque hablo de este tema y decir la verdad, de que [el narcotráfico] está avanzando, y nadie dice nada”, declaró en nuestro medio.

Indicó que los traficantes de drogas amenazan a través de intermediarios y ya no por llamadas telefónicas, mensajes de texto ni papel escrito.

“Me dicen que me van a matar, ahora ya no hay llamadas telefónicas ni mensajes, tampoco papel escrito, sino que buscan estrategias diferentes. Eso me preocupa, en cualquier momento pueden atentar contra nosotros y pasaremos a ser un número más de esta estadística de los asesinatos de dirigentes indigenas“, lamentó.

De acuerdo al titular de la Fenoka, en los últimos tres años se ha triplicado el cultivo ilegal de hoja de coca y las pistas de aterrizaje en la zona donde habita el pueblo kakataibo, que abarca tanto las provincias de Padre Abad y Puerto Inca como las regiones de Ucayali y Huánuco. “Es otro Vraem, nadie controla eso”, enfatizó.

A pesar de que en los últimos dos años han recibido la visita de cinco ministros y seis viceministros de Estado tras denunciar el avance del narcotráfico en la Amazonía, hasta el momento las autoridades no les han brindado las garantías de seguridad correspondientes.

“En 2020, en el inicio de la pandemia, tuvimos asesinato de nuestros líderes. El pueblo Kakataibo ha sufrido el golpe más fuerte en su historia, cuatro asesinatos en menos de un año. Entonces, denunciamos al Estado peruano desde el 2020, tuvimos una audiencia pero desde ese entonces hasta ahora no hay justicia para mis hermanos que fueron asesinados y ahora mucho más como líderes hemos sido víctima de amenazas pero lamentablemente no hay protección a nuestro favor y los líderes siguen muriendo”, puntualizó en Exitosa.

Lo más visto en Exitosa