Piden prisión preventiva para presuntos miembros de organización criminal “La Jauría del Sur”

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur solicitó 36 meses de prisión preventiva en contra del alcalde de Punta Negra, José Delgado Heredia y de otros 15 presuntos miembros de la organización criminal “La Jauría del Sur”, acusada de apropiarse del erario municipal mediante diversas modalidades ilícitas.

Dicho pedido forma parte de la investigación preparatoria que la fiscal provincial Raquel Dextre López ha abierto por los delitos de crimen organizado, cohecho pasivo propio, cohecho activo y peculado doloso.

La medida que busca evitar el peligro de fuga y obstaculización mientras dure el plazo de investigación comprende a los siguientes investigados:

Filiberto Campos Huamán, ex gerente de Desarrollo Ecónomico,

Leia Cristhy Rojas Reátegui, ex gerente de Fiscalización

Jhony Edgardo Calagua Huambachano,

Cesar Antonio Carquin Mori,

Jennifer Esperanza Leandro Blas,

Juan Carlos Gonzales Figueroa,

Jacinto Jofre Espino Pongo,

Leonidas Richard Gonzales Rodríguez,

Edgar Augusto Ancajima Condore,

Catalino Hermogenes Echevarría,

Filomeno Huadaña Atalaya,

Hugo Huapaya Cole,

Lizette Mercedes Bello Cardenas,

Raúl Edgardo Portella Falcón y

Fernando Suclupe Olivos

Los hechos delictivos que la fiscalía investiga son: la invasión y venta de terrenos públicos, prestaciones de servicios fantasmas, uso de combustible a favor de terceros, ilegal adquisición de bienes y servicios, entre otros.

Dicha imputación se sustenta en la declaración de testigos protegidos y colaboradores eficaces. Sus develaciones han sido corroboradas a través de escuchas telefónicas legales, seguimiento y videovigilancia, así como documentos incautados durante el allanamiento de once inmuebles de los involucrados.

En el caso del tráfico de terrenos, la fiscalía sostiene que José Delgado se habría beneficiado económicamente, articulando el aparato municipal para legalizar la apropiación de un terreno de 50 hectáreas, ubicado a la Altura del Kilómetro 46.750 de la Carretera Panamerica Sur, denominado Fundo Cruz Blanca, sector Pampas Caringas de la zona de Cruz de Hueso.

Respecto a los trabajadores fantasmas se detectó la simulación de 23 contrataciones de locadores a quienes se les pagaba entre 2500 y 3000 soles.

Este lunes 24 de febrero, a las 9:00 a.m. el Poder Judicial resolverá si se dicta la prisión preventiva en contra del imputado alcalde José Delgado, del ex gerente de Desarrollo Económico Filiberto Campos Huamán y de la ex gerente de Fiscalización, Leia Cristhy Rojas Reátegui.