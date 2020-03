Piden arrestar a Eliane Karp para evitar su fuga a Israel por Ecoteva

El jurista internacional, Carlos Jaico, solicitó a las autoridades peruanas que procedan a pedir el “arresto provisorio” para la ex primera dama, Eliane Karp, como parte del proceso de extradición por el caso Odebrecht, alertando que la esposa del exmandatario Alejandro Toledo, tiene pasaporte israelí, lo que facilitaría su fuga y su imposible repatriación.

Como se recuerda, la Corte Suprema declaró procedente la extradición para Karp y Toledo, en relación al caso Ecoteva.

El especialista hizo hincapié que Israel es uno de los países que no entrega a sus ciudadanos procesados en cualquier otra parte del mundo por cualquier delito.

“Eliane Karp va a ser incluida en este proceso de extradición y lo más probable es que, una vez que pase todo esto del sistema peruano a Estados Unidos, se pida como medida cautelar el arresto provisorio y eso es lo que debe suceder normalmente –en estos próximos días– para poder asegurar el proceso”, apuntó Jaico en diálogo con Giovanna Díaz y Manuel Rosas para el programa ‘Exitosa Perú’ de la multiplataforma radiotelevisiva y digital de Exitosa.

“Ella (Karp) tiene el pasaporte israelí y hay que señalar que Israel no extradita a sus ciudadanos. Desde el momento en que ella pise tierra, Israel no va a poder lograr extraditarla. El gobierno peruano no va a poder extraditarla. En el caso de Maiman está ahí (en Israel) y no lo han podido sacar de ninguna manera, se ha tenido que hacer ese proceso de colaboración desde allá y ella podría irse sin problema”, advirtió el jurista.

Ante ello, solicitó a las autoridades peruanas mantenerse en alerta y contactarse con sus pares norteamericanos para evitar cualquier escape de la esposa del expresidente, acusado de recibir más de 30 millones de dólares de Odebrecht a cambio de megaobras con las que adquirió varios inmuebles en el país.

“Ella tiene pasaporte israelí lo cual –de momento– no hay ningún tipo de restricción o prevención de salida del territorio norteamericano. Ella podría tomarse mañana un avión y no le tienen que autorizar nada porque es ciudadana israelí. Habría que tener mucho cuidado y la Fiscalía debe pedir la detención preventiva de la señora y evitar, precisamente, esa situación de fuga”, anotó el especialista.