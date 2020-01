Peter Jaime ofrece títulos para los más pobres

El candidato al Congreso con el número 34 para Lima Metropolitana, Peter Jaime, aseguró que de llegar a ser elegido parlamentario el próximo 26 de enero, planteará un proyecto de ley para sanear legal y físicamente los predios de los más pobres de la ciudad capital del país.

“Hay personas que viven 30 años en un predio y aún pueden titularse. Estamos en pleno siglo 21 y no hemos resuelto el tema urbanístico en nuestra capital. Son más de 300 mil familias que tienen este problema en Lima. No se puede hablar de desarrollo si no se les dota a esas personas de servicios básicos como agua potable, drenaje sanitario y energía eléctrica”, indicó.

Peter Jaime, conocido como ‘La voz de Lima Norte’, también defendió al líder de APP, César Acuña, investigado por la Fiscalía por la adquisición de un lujoso predio en la zona más cara de Madrid en España.

“Me parece lamentable que la Fiscalía se preste a este tipo de cosas. Todos sabemos que César Acuña tiene poder adquisitivo y nunca ha tenido problemas. La Fiscalía debe actuar con responsabilidad y no perseguir a nadie”, indicó.