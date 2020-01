Peter Jaime: “Es vital que sea la Corte Suprema quien evalúe la inmunidad parlamentaria”

Este lunes, en el bloque ‘Elige bien’ de Exitosa te Escucha, nos visitó Peter Jaime Cori, candidato al Congreso por el partido Alianza Para el Progreso (34), quien mantuvo un debate con la conductora del espacio, Claudia Chiroque, al momento de exponer sus ideas y propuestas.

Luego de explicar sus inicios en la política y cuál era su experiencia, el miembro de APP, se pronunció ante un tema que ha polarizado el ánimo de algunos candidatos al Congreso. Jaime Cori expresó su opinión sobre la inmunidad parlamentaria.

“No voy me voy a subir al coche y decir que no debe haber inmunidad. Eso me parece demagogo. La inmunidad es una institución que se creó en el primer Parlamento en Inglaterra. Esto sirve para que un parlamentario se pueda enfrentar a todo un Gobierno sin temor (…) es importante contar con este mecanismo, sin embargo, dado todo lo que hemos visto en los últimos Congresos, es vital que sea otro órgano el que levante este tema, en este caso tendría que ser la Corte Suprema y de una vez acabar con esa frase que dice; otorongo no come otorongo.

“En estos últimos Congresos hemos dejado de lado los debates que realmente le interesan al país. El único lenguaje que se ha utilizado es la acusación por ver quién es más corrupto. Necesitamos poner en agenda los temas que realmente le interesan al país: trabajo, educación, reforma política, transporte y educación sobretodo.

Sobra el enfoque de género y toda la polémica que ha desatado en las últimas semanas, debido a polémicos comentarios de otros candidatos al Legislativo, Peter Jaime Cori aseveró: “Algo que no está bien trabajado no puede ser plasmado en los textos escolares. Es un peligro latente. No hay profesores debidamente calificados para trabajar un tema tan delicado”.

No te pierdas el video a continuación y entérate qué más nos dijo el candidato al Parlamento. Recuerda que Exitosa te Escucha se trasmite de lunes a viernes por la multiplataforma de Exitosa a partir de las 19:00 horas.