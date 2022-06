Pescadores de Ancón siguen sin poder trabajar por contaminación en el mar tras derrame de petróleo

Como en todos años, hoy 29 de junio, es costumbre celebrar el Día del Pescador en Perú para destacar el esfuerzo y labor diario de los hombres de mar en sus faenas de pesca, contribuyendo con el desarrollo y la seguridad alimentaria del país.

También te puede interesar: Minam destaca labor de pescadores artesanales en el cuidado de los ecosistemas marino-costeros

Sin embargo, los pescadores artesanales de Ancón no encuentran motivos de celebración porque aún no se ha realizado la limpieza respectiva del fondo marino tras el derrame de petróleo en Ventanilla, y esto no les permite reanudar con sus labores.

“Había bastante producto, se pescaba en la costa y eso abastecía para los mercados, ahora ya no está saliendo la pesca”, sostuvo un pescador del Muelle de Ancón en una transmisión en vivo con Exitosa Noticias.

También te puede interesar: Pedro Castillo se reunió con pescadores artesanales por Día del del Pescador

“Esta situación nos ha afectado bastante porque se distribuía otra clase de pescados pero ahora ya no se está viendo eso”, indicó. “Ahorita ya no es la fiesta que se celebraba años atrás, nos afecta bastante esta situación“, agregó.

Han pasado más de 6 meses del derrame de más de 6 mil barriles de petróleo en Ventanilla, que afectó a 21 playas. A pesar de ello, las autoridades hasta el momento no se hacen cargo de este inconveniente, perjudicando el trabajo de varios pescadores de la región.

Por otro lado, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se reunió hoy en la mañana con los pescadores artesanales con motivo del Día del Pescador.

El jefe de Estado mencionó que esta política buscará que la actividad pesquera sea más eficiente, soberana, equitativa y justa para todos.

Más noticias en Exitosa: