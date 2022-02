Pescadores de Chancay denuncian que las autoridades solo se enfocaron en limpiar las playas de Ventanilla y Ancón

Atención. Este viernes, en entrevista para Exitosa, Zenón Gallegos, presidente del sindicato de pescadores de Chancay, lamentó que pasado un mes de la tragedia ecológica en el litoral peruano, su localidad ha sido duramente afectada y las autoridades solo se habrían enfocado en limpiar la zona de Ventanilla y Ancón, dejándolos de lado.





“Hasta este momento toda la atención se ha concentrado en Ventanilla, en Ancón, pero se han olvidado de Chancay porque fue una zona donde justamente se ha contenido el derrame para que no se extienda hasta el norte. Tenemos más de 30 días sin poder pescar, estamos realizando ollas comunes para alimentar a nuestras familias”, aseveró.

En declaraciones para el programa Hablemos Claro de Exitosa, Gallegos recordó que todo el ecosistema marino de Chancay ha sido destruido por culpa de Repsol, específicamente partes donde se reproducía la fauna marina y que ahora no existen más especies para la pesca artesanal.





“Quiero decirle directamente a Repsol, que la situación en Chancay es sumamente dramática, porque todo el ecosistema entero ha sido destruido, todas las zonas de área de reproducción, zonas de desove que por naturaleza que desovaban el recurso del pejerrey, todo eso ha sido contaminado, por le decimos que asuman su responsabilidad”, expresó.

En esa línea, Gallegos comentó que Repsol viene entregando vales y bonos de 500 soles, pero eso no sería suficiente para poder subsistir en medio de una crisis y que ellos justamente perdieron sus ingresos principales como es la pesca artesanal.

“Desde el 15 de enero hasta la fecha, eso no es suficiente. En el Estado se paran peloteando, lo dicho por el ministro del Ambiente, Modesto Montoya, quien dijo que no es su responsabilidad, pero eso es algo inconcebible, a más de un mes no hay un estudio definitivo con relación a los niveles de afectación, por eso es que Repsol elude esas responsabilidades”, puntualizó.

