Pescadores afectados por derrame de petróleo disconformes con indemnización económica

¡Atención! Como ya lo habían adelantado, este miércoles, pescadores artesanales de las asociaciones de Ancón, Ventanilla, Chancay y Bahía Blanca volvieron a mostrar su disconformidad con los acuerdos adoptados entre Repsol y el Estado, en el marco de las indemnizaciones económicas que tiene previsto entregar por el derrame de petróleo en la refinería de La Pampilla.





Martín Rodríguez Díaz, representante de Asociación “Defendiendo Ancón”, señaló ante la comisión de Pueblos Andinos que la indemnización que entregará Repsol a los afectados (de unos S/ 3 mil soles) no refleja la realidad que viven. Refiere que no se ha tomado en cuenta a los pescadores y comerciantes informales que se ganan la vida a la orilla del mar.

Indicó que las cifras otorgadas por Repsol no son reales, ya que su sector registra más de 5 mil afectados por el derrame del petróleo que no han sido considerados en su totalidad. “Las cifras de Repsol e Indeci son inexactas, irreales, porque no se han registrado a todos los verdaderos afectados”, sostuvo.





De igual forma, Elizar Medina Chávez, presidente de la Asociación de pescadores artesanales orilleros “Costa Azul de Ventanilla”, expresó su queja porque la empresa (Repsol) no ha considerado a los representantes de la playa Azul de Ventanilla.

“Estamos siendo invisibles para la empresa. Somos víctimas del derrame de petróleo, pero no quieren asumir su responsabilidad. Sufrimos a diario por no tener que llevar un pan a nuestros hijos, ya no se puede pescar porque el mar está contaminado, tenemos deuda, gastos de colegio”, comentó.

Juan Antonio Cabezas Morales, de la confederación de pescadores artesanales de la rivera del distrito de Chancay, denunció que las instituciones del Estado en complicidad con la empresa Repsol han tratado de desestimar la contaminación del mar.

En tanto, Jesús Oswaldo Arones, viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, señaló que ya existe un padrón único de damnificados elaborado con información del gobierno local, Mincetur, Ministerio de la Producción y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

