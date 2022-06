Perupetro indica que se pierden cerca de US$ 9,5 millones en Lote 192 por cada mes de inactividad

El gerente general de Perupetro, Daniel Hokama, señaló que por cada mes que no opera el Lote 192, en Loreto, desde hace 27 meses, se está perdiendo US$ 4 millones en regalías y otros US$ 4,5 millones en canon.

También te puede interesar: Congreso aprobó acusación constitucional contra César Hinostroza

Durante su presentación ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, el encargado de la empresa estatal de derecho privado dijo que se ha cumplido con todo lo establecido por la ley, y ahora es responsabilidad del Ejecutivo el aprobar la reactivación de la producción del servicio, bajo el Derecho Supremo, a fin de que se valide el contrato firmado entre Perupetro y Petroperú, el cual es por un plazo de 30 años, en un contexto de altos precios dentro del mercado internacional, que beneficiaria la economía del país.

“La necesidad de conseguir un socio que pide Petroperú no limita que se firme el trato, para que posteriormente hagas las diligencias internas y decida con el socio que quiera ir. Tomaría prácticamente un año más desde que se firma el contrato para que recién el lote comience a producir. Urge aprobar el Derecho Supremo para avanzar”, dijo el gerente general.

Sin embargo, Hokama trajo a la memoria que tras el envió de una carta por parte de Petroperú en donde solicitaba la calificación a Altamesa, con quien ya se había firmado un contrato para la operación en conjunto del Lote 192, como socio en la operación, desde su empresa indicaron que “no era oportuna porque no se tiene ningún contrato firmado a la fecha”.

El Lote 192, antes de paralizar sus obras en marzo de 2020, producía 12.000 barriles diarios de petróleo.

Más noticias en Exitosa: