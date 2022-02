Peruano logró huir de Kiev pero se ha quedado sin gasolina para llegar a la frontera con Polonia, según su hermana

La hermana de un ciudadano peruano en Ucrania, Elsa Alvarado Horna, informó que su hermano logró huir de la capital Kiev ante el temor de un inminente asedio de las tropas militares de Rusia, sin embargo, ahora se encuentra en busca de gasolina para abastecer su auto y escapar finalmente del país a través de la frontera con Polonia.





“Mi hermano ha salido de Kiev ayer (viernes 25 de febrero), se tomó doce horas de viaje [para llegara la casa de su suegra ucraniana] pero es por el tráfico, porque realmente son a tres horas de donde él estaba, que es en la casa de la suegra. Allí ha estado en una especie de búnker y han estado protegidos“, declaró en Exitosa.





Continuó: “El tema en Ucrania es la gasolina. La gasolina que él tenía, a pesar que ‘tanqueó’ más galones, le dio solo para llegar hasta la casa de suegra. Le tomó 12 horas cuando en realidad son 3 horas, para ponerse a buen recaudo. Imagínate lo que necesitará para llegar a Polonia”.

De acuerdo a Elsa Alvarado, la casa de la suegra de su hermano se ubica a ocho horas de la frontera con Polonia pero su llegada tomará más tiempo debido a la alta demanda de la gasolina y la congestión vehicular generada por la masiva huida de ucranianos ante la invasión rusa.

“La casa donde vive la suegra justo es camino a Polonia, a ocho horas de Polonia pero el tema del combustible más el tráfico pues serán más horas. Él me dice ‘encuentro gasolina y me voy, sino me tendrán que recoger’. Todo el mundo ha ‘tanqueado’ y comprado sus galones, han exagerado por la guerra”, detalló.

A pesar de que la Cancillería le ha dado la posibilidad a su hermano de recogerlo en Ucrania, ella explicó que la situación en tierras ucranianas empuja a su hermano y su pequeña familia a tomar de inmediato la sartén por el mango y anticiparse a un problema de vida o muerte.

“Habló con la canciller, dice que supuestamente el lunes lo recogía de Ucrania con un carro pero él dice ‘mejor busco gasolina y yo mismo me voy’. La verdad, la situación está bastante complicada, dicen que están matando a los civiles sin piedad“, puntualizó en Exitosa.

La historia de su hermano

Según contó Elsa Alvarado, su hermano trabajaba en un crucero cuando conoció a una mujer ucraniana y ambos se enamoraron. Al poco tiempo, se casaron. Las buenas noticias para el reciente matrimonio no acababa pues esperaban un hijo.

De pronto, un día las vacaciones se acabaron y él debía volver al trabajo en enero del presente año pero decidió esperar hasta marzo, mes en que su primogénito cumpliría el año de nacido, para recién retornar a su actividad laboral. No obstente, nunca se imaginó que una ofensiva militar acabaría con la posibilidad de continuar su vida en Ucrania.

“Mi hermano se iba a embarcar en enero de este año pero esperó y pidió permiso que su hija cumpla el año, que le haga su fiesta en marzo, y luego ya se embarcaba. Si se complicaban las cosas, mi cuñada venía a Perú con mi sobrina y él ya se iba para su trabajo pero no pudo ser así“, lamentó.



Autorizan vuelo

Este sábado 26 de febrero, el Ministerio de Defensa, dirigido por José Gavidia, autorizó el viaje de una tripulación de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para repatriar a los peruanos de Ucrania desde la ciudad de Varsovia, en Polonia.

La resolución ministerial n° 0112-2022-DE precisa que la aeronave principal que utilizará en esta operación será el Hércules L-100-20 FAP 397, mientras que el uso de las aeronaves alternas Spartan C-27J FAP 332, Spartan C-27J FAP 328 y Boeing 737-500 FAP 356 estará “supeditado a la imposibilidad de participación de la aeronave y tripulación titular”.

