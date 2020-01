Peruano en Wuhan no espera volver hasta que situación se calme

Christian Virrueta Montalva es uno de los estudiantes peruanos que se encuentra en la ciudad de Wuhan, en China, el epicentro del extraño mal que lleva 132 fallecidos y 6,000 mil infectados: el coronavirus. En una entrevista al programa ‘Hablemos claro’, dijo que no tiene planes de volver hasta que el riesgo de propagación disminuya.

“Es un tiempo de incubación, es entre 2 y 14 días. Yo puedo hacer las maletas y de camino al aeropuerto, cogerlo por ahí. Lo cojo y me lo llevo a Perú, le doy un beso a mi madre, un beso a mi hermana, un abrazo a mi padre y los contagio”, argumentó el joven arequipeño que cursa una maestría en la HuaZhong University of Science and Technology.

Informó que la ciudad vive un estado de cuarentena aplicado por el gobierno de ese país para evitar un mayor contagio del virus. La medida inició a las 10 a.m. del jueves 23 de enero e involucra el cierre de aeropuertos, estaciones de trenes, líneas de buses, microbuses, entre otros.

Virrueta agregó que a la fecha permanece en el interior del campus y no ha tenido contacto con ningún paciente infectado. Por otro lado, precisó que no son 12 estudiantes en la ciudad, como informó el embajador, sino siete porque cinco de los connacionales salieron de viaje antes que todo iniciara.

“Si queremos abandonar la ciudad, el camino es contactar a nuestra embajada y que ellos se contacten con el Ministerio de Relaciones Exteriores de china para poder darnos un salvoconducto”, precisó el peruano. Además, destacó que la embajada y los consulados de Shanghái y Huan Chou permanecen en contacto constante con todos los peruanos.