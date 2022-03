Peruano en Kiev lleva cerca de cinco días sin dormir pero no pierde la esperanza de abandonar Ucrania

Un ciudadano peruano en Kiev, Ingo Heredia Tello, permanece cerca de cinco días sin dormir desde que Rusia desplegó una ofensiva militar en Ucrania el jueves 24 de febrero. Sin embargo, él y su familia no pierden la esperanza de salir del país ante el inminente asedio de las tropas rusas.





Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el compatriota reveló que, si bien contemplaban inicialmente dirigirse a Bratislava (Eslovenia), él y su familia abordarán -a más tardar- hoy un tren con dirección de Budapest, en Hungría.





“La verdad es que es casi el quinto día sin dormir, un poco difícil todo. Estamos en una estación de tren en Kiev, cerca a la frontera, y posiblemente estemos saliendo en un par de horas a Hungría y bueno la idea era salir a Bratislava (Eslovenia) pero solamente era para ucranianos o para ciudadanos de la Unión Europea, para otras nacionalidades no dejan entrar”, declaró a Exitosa.

Ingo Heredia indicó que la propuesta inicial del consulado de Perú en Kiev, de trasladar a los peruanos residentes a través de un bus hacia Varsovia (Polonia), fue una mala idea debido a que, según detalló, todos los puentes en esa ciudad fueron destruidos por ucranianos como una estrategia para detener el avance de Rusia.

“Ellos optaban por el bus pero si todos los puentes están derribados, debieron cambiar de estrategia. Ayer vi en la India un grupo inmenso de 30 o 40 personas con su embajador en la estación de tren, que es lo único que funcionan porque todos los puentes han sido derribados alrededor de Kiev y encima están rodeados“, detalló.

“Hoy vi que por fin [el consulado] cambió de estrategia y está esperando a todos los peruanos en la estación de trenes para enviarlos a Polonia“.

No obstante, reveló que no esperará la ayuda de la sede diplomática de nuestro país y adelantó que, una vez que llegue a Hungría, viajará a Madrid (España), donde residirán un tiempo en el hogar de su hermana, quien está casada con un español. Después, agregó, tomará un avión con destino a Perú y desde allí aguardarán que culmine la guerra en tierras ucranianas.

“Estamos saliendo al tren, a Budapest (Hungría) y luego de Hungría vamos a Madrid, donde está mi hermana. Mi hermana vive allá, su esposo es español y estaremos de visita, más o menos un tiempo por allá, y luego a Perú. [¿Regresan a Perú, no van a esperar en Madrid que pase lo de Ucrania?] Esperaremos en Perú”, puntualizó en Exitosa.

Sus días de guerra

“Tuve suerte porque vivo un poquito más al centro de Kiev pero en las afueras escuchaba los bombardeos y he visto los videos de gente que conozco que trabaja y vive allí, y están totalmente bastantes nerviosos porque no saben en qué momento un misil puede caer en tu casa. Ayer, incluso, cuando salía de la estación de trenes del centro de Kiev, mientras estábamos entrando al tren, empezaron las explosiones cerca. Sonaba la sirena de aviso y realmente escuchas y no sabes si va a caer aquí o dónde”, relató.

Contó que sus hijas, de 5 y 6 años respectivamente, aún no toman conciencia de la situación que viven, pues en los refugios a los que ingresaban habían varios niños de la misma edad y se distraían con ellos.

“Puede creer que ellas no toman todavía conciencia de lo peligroso del asunto, en el refugio hay otros niños y empezaban a jugar y no prestaban mucha atención. Hemos tenido suerte en que la zona donde estábamos sonaban las bombas cuando ella estaban durmiendo, en la madrugada”, puntualizó en Exitosa.

¿Cómo llegó a Ucrania?

Hace más de seis años una joven ucraniana llegó al Perú y, como arte del destino, conoció a Ingo Heredia, ingeniero aeronáutico de profesión. De inmediato, ambos se enamoraron y decidieron viajar a Ucrania, donde nuestro compatriota rehizo su vida y formó una familia, dos hijas peruano-ucranianos.

“Hoy vive en Ucrania pero va a tener que regresar a nuestra ciudad (Chiclayo) el tiempo que sea necesario para que recupere su tranquilidad“, anotó Humberto Heredia, padre de Ingo.

