Perú vs Argentina | Ministra Mazzetti en contra de llevar hinchas al estadio

Esta noche, se conoció la posición de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, sobre la posibilidad de que el Perú vs Argentina, partido de Eliminatorias a Qatar 2022, se juegue con público en el Estadio Nacional.







“He opinado en contra de un fenómeno de este tipo, no estamos de acuerdo y creo que probablemente nuestra opinión puede no ser del gusto de la mayoría, yo lo entiendo, todos quisiéramos recuperar nuestras actividades, pero en este momento no es prudente ese tipo de actividades”, indicó Mazzetti al programa Agenda Política de Canal N.

