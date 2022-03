Perú Libre: Waldemar Cerrón condenó violencia contra periodistas agredidos en exteriores del Congreso

Atención. Este miércoles, en declaraciones a la prensa, el congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, pidió disculpas por los hechos ocurridos en los exteriores del Congreso, donde un grupo de periodistas fue agredido por simpatizantes aparentemente en favor al gobierno de Pedro Castillo y del gabinete ministerial.





“A nadie le gusta la violencia, a nadie le gusta el radicalismo. Condenamos la violencia venga de donde venga. Expresamos también las disculpas necesarias, si en algún momento ambas condiciones sociales, configuraciones, como el día de ayer, habrían agredido a la prensa. Creo que no debe darse”, manifestó.

Asimismo, realizó un llamado a los simpatizantes de Perú Libre, para que no cometan estos actos son condenables contra los hombres y mujeres de prensa que solo hacen su trabajo sin ninguna motivación política de algún sector.





“Desde aquí hago un llamado a los militantes, simpatizantes, a no llegar a esas exageraciones. Ha habido una agresión a una dama, a quien pedimos las disculpas necesarias”, puntualizó.

Por su parte, Margot Palacios, también de la bancada de Perú Libre, se pronunció luego que el día de ayer cinco periodistas fueran agredidos en los exteriores del Congreso de la República, mientras cubrían una manifestación de presuntos simpatizantes del Gobierno en torno al debate sobre el voto de confianza.

“[¿Los manifestantes eran de Perú Libre?] Eso no lo puedo determinar. Tiene que haber una investigación en la cual se pueda definir si eran miembros del partido. No puedo adelantar opinión. En una movilización participan diferentes ciudadanos de diferentes condiciones, pensamientos. Nosotros no lo podemos controlar”, dijo en entrevista para Exitosa.

Pese a los videos registrados, en donde se ve a personas portando el símbolo su partido, la parlamentaria indicó que en esta movilización participaron ciudadanos de diferentes sectores que tienen en común el rechazo al “Congreso obstruccionista, que amenaza cada semana con vacar al presidente”.

