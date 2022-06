Perú Libre votará a favor de censurar al ministro Dimitri Senmache, confirmó Cerrón

El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, anunció esta tarde que su agrupación parlamentaria apoyará la moción de censura contra el ministro del Interior, Dimitri Senmache, el cual se debatirá este jueves en el Pleno del Congreso.

Según explicó el parlamentario desde los interiores del Parlamento, la razón principal de apoyar esta iniciativa es debido a las muertes producidas durante el conflicto minero en el distrito de Atico, provincia de Carvelí, Arequipa. Asimismo, remarcó que su bancada siempre estará “en defensa de la democracia”.

“Permitir la masacre de los mineros en Arequipa, en Las Bambas, haber dotado al personal de la Policía con el uniforme a quienes no son policías, nos parece altamente grave. Esa es la razón por la cual vamos a votar por la censura, no se trata de una coincidencia con tal bancada, hay que tener autonomía, independencia y originalidad. Perú Libre siempre estará a favor en defensa de la democracia”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“Vamos a ser una oposición propositiva cuando no nos parezcan bien los temas que se van a abordar y atenten contra la democracia y la gobernabilidad y seremos una oposición necesaria cuando se tenga que apoyar lo que se está haciendo bien”, puntualizó.

Ante el pedido de renuncia del presidente Pedro Castillo a su militancia en Perú Libre, explicó que son tres razones por las que se hizo dicha invitación, ente ellas y la más importante, es por las investigaciones que le siguen por presuntos actos de corrupción.

“Se ha pedido la renuncia de la militancia del ciudadano Pedro Castillo Terrones, no como presidente, sino como militante del partido (…) Hay tres razones básicas. Una es la no transparencia, que es la no celeridad de las declaraciones que se tiene que dar al pueblo sobre las denuncias y los temas de corrupción en los cuales se ve envuelto”, refirió.

