Perú Libre: Pasión Dávila en contra de retirar denuncia contra María del Carmen Alva

Atención. Este jueves, en entrevista para Exitosa, el congresista de Perú Libre, Pasión Dávila, se manifestó en contra de retirar la denuncia contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, tras haber sostenido una reunión con diferentes legisladores en un local externo.





En declaraciones para el programa Las Cosas por su Nombre de Exitosa, Dávila indicó que si es que existe una denuncia contra Alva debe tener “un final” y proceder hasta las últimas instancias.

Como se recuerda, en declaraciones a la prensa, su colega, Waldermar Cerrón señaló que se deben dejar de lados los problemas, interpelaciones y denuncias en el Congreso e incluso en las imágenes oficiales se puede ver que abrazó a la presidenta del Legislativo.





“¿Hubo o no hubo conspiración? Eso todo el pueblo lo sabe, la presidenta estuvo en la conspiración, hubo un acuerdo en un espacio donde no permite la ley y eso qué significa. Entonces, que no retiren la denuncia, porque él o ella sabe por qué han denunciado y eso debe tener su final”, comentó Dávila.

Asimismo, indicó que la postura o acciones que tome Waldemar Cerrón son posiciones personales y no tienen que ver con la opinión de toda la bancada de Perú Libre, la cual sí rechaza la actitud de Alva.

“Él lo habrá hecho en forma personal, eso será su abrazo a hacia ella, nosotros no aprobamos ningún abrazo ante nadie”, expresó.

En esa línea, continúo criticando a la presidenta del Legislativo porque presuntamente tendría intereses de vacar al presidente de la República, Pedro Castillo.

“¿Qué intereses tiene Alva al hacer reuniones y vacar al presidente? Ella creo que tiene el interés de ser presidenta [de la República], es lo que yo interpreto, pero eso no puede corresponder. Nosotros tenemos a un jefe de Estado y tiene un mandato de cinco años, eso se debe respetar como verdaderos demócratas”, puntualizó.

